Ρόδος: Βρέφος 10 μηνών πνίγηκε με την τροφή του - Διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα

Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του.

Μιχάλης Παπαδάκος

Ρόδος: Βρέφος 10 μηνών πνίγηκε με την τροφή του - Διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παίδων ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο διακομίσθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης (9/7) στο Νοσοκομείο Ρόδου, έπειτα από πνιγμονή από τροφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του.

Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

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