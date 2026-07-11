Ένας κουρέας αλλάζει τη ζωή σε απομονωμένο νησί της Αυστραλίας μέσω της τέχνης του

Πώς ένα πρωτοπορημένο πρόγραμμα ψυχικής υγείας και κατάρτισης έδωσε ελπίδα και διέξοδο σε μια κοινότητα που μαστίζεται από την ανεργία

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ένας κουρέας αλλάζει τη ζωή σε απομονωμένο νησί της Αυστραλίας μέσω της τέχνης του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο κουρέας Jon James ταξίδεψε στο απομονωμένο νησί Μόρνινγκτον της Αυστραλίας για να διδάξει σεμινάρια κομμωτικής σε μια κοινότητα με περιορισμένες υπηρεσίες κουρέματος.
  • Το πρόγραμμα «Fade Wellbeing Barbering» στόχευε στην ενδυνάμωση της κοινότητας που αντιμετωπίζει ανεργία και πρόσφατα βίωσε αυτοκτονίες ανδρών.
  • Οι ντόπιοι μαθητές έμαθαν γρήγορα την τέχνη του κουρέματος, αποκτώντας δεξιότητες σε απαιτητικά στυλ όπως τα skin fades.
  • Ο οργανισμός εξόπλισε τους συμμετέχοντες με 20 επαγγελματικά κιτ κουρέματος μετά το σεμινάριο.
  • Ο James συμμετείχε σε γάμο ντόπιων, όπου οι μαθητές του ανέλαβαν το κούρεμα των καλεσμένων, και εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει για να υποστηρίξει την ανάπτυξη τοπικών κομμωτηρίων.
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Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει: «Κούρεψε έναν άνθρωπο και θα είναι περιποιημένος για έναν μήνα. Μάθε του να κουρεύει και θα είναι περιποιημένος για μια ζωή». Για τον Jon James, έναν κουρέα από το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, αυτό το ρητό έμελλε να γίνει μότο ζωής. Όταν αποβιβάστηκε από ένα μικρό αεροπλάνο στο απομονωμένο νησί Μόρνινγκτον, στα βόρεια παράλια της χώρας, βρέθηκε ανάμεσα σε μια κοινότητα που ήξερε πολύ καλά πώς να ψαρεύει, αλλά αν έψαχνε κανείς για κουρείο, θα έπρεπε να περιμένει την πτήση της επιστροφής.

Για τον λόγο αυτό, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων τον περίμενε υπομονετικά, ελπίζοντας σε ένα απλό κούρεμα ή ένα σύγχρονο στυλ. Ο James ταξίδεψε στο νησί στο πλαίσιο του προγράμματος «Fade Wellbeing Barbering», το οποίο διοργανώνεται από τον οργανισμό North West Remote Health της Αυστραλίας. Στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει σεμινάρια κομμωτικής σε μια βαθιά ριζωμένη και ανθεκτική κοινότητα, η οποία ωστόσο μαστίζεται από την ανεργία και την έλλειψη κινήτρων, ενώ πρόσφατα βίωσε το βαρύ πλήγμα αρκετών αυτοκτονιών μεταξύ των ανδρών της.

Ο 42χρονος κουρέας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα τατουάζ και τα πορτοκαλί μαλλιά του, είχε περάσει τους προηγούμενους έξι μήνες προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε παρόμοια σεμινάρια. Όπως δήλωσε στο δίκτυο ABC News, παρά την απομόνωση του τόπου, οι ντόπιοι αποδείχθηκαν γεννημένα ταλέντα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και η ατέλειωτη ουρά των πελατών μετατοπίστηκε από τον ίδιο στους νέους του μαθητές.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο γρήγορα έμαθαν την τέχνη», ανέφερε ο James. «Μου ζητούσαν συνεχώς να προχωρήσουμε παρακάτω. Σύντομα άρχισαν να κάνουν απαιτητικά κουρέματα με σβησίματα (skin fades) εντελώς μόνοι τους». Ο οργανισμός είχε εφοδιάσει τον James με 20 επαγγελματικά κιτ κουρευτικής, τα οποία μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Η πιο συγκινητική στιγμή του ταξιδιού ήρθε όταν ένας ντόπιος του ζήτησε μια ιδιαίτερη χάρη: να επιμεληθεί την εμφάνιση μιας νύφης και ενός γαμπρού για τον γάμο τους. Ο James επιστράτευσε τους μαθητές του, οι οποίοι ανέλαβαν το κούρεμα των καλεσμένων, ενώ ο ίδιος φρόντισε το ζευγάρι. Η κοινότητα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, τον κάλεσε να παρευρεθεί στη γαμήλια τελετή. «Το να συμμετέχω σε κάτι τόσο προσωπικό και να με καλέσουν στον γάμο ήταν μια εξαιρετικά τιμητική εμπειρία», εξομολογήθηκε ο ίδιος.

Αυτή η δυνατή εμπειρία άφησε στον James την επιθυμία να επιστρέψει στο μέλλον για να δει την εξέλιξη αυτής της απρόσμενης «άνθισης» της κομμωτικής τέχνης στο νησί, ελπίζοντας στη δημιουργία των πρώτων τοπικών κομμωτηρίων. Όπως κατέληξε: «Είναι ένας πολύ απομονωμένος τόπος που σπάνια δέχεται επισκέπτες, κι όμως οι άνθρωποι εκεί σε αγκαλιάζουν με απίστευτη θέρμη. Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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