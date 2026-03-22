Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νεαρό που ζήτησε το κούρεμα του πρωθυπουργού

Σε βίντεο στο TikTok εμφανίζεται ένας νεαρός που πήγε στο κομμωτήριο και ζήτησε το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας τον μπαρμπέρη να απορήσει. Η ανάρτηση όμως ολοκληρώνεται γράφοντας πως θα υπάρξει συνέχεια. Σε σχόλιό του ο πρωθυπουργός έδειξε πως θα περιμένει αυτή τη συνέχεια, για την ακρίβεια το part2, για να βαθμολογήσει.

Διαβάστε τον διάλογο στο βίντεο με τον μπαρμπέρη και τον νεαρό

Τι θα κάνουμε;

Θέλω το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θέλεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το κούρεμα.

Ναι

Του πρωθυπουργού της χώρας.

Ναι

Αυτή εκεί η τσάντα δικιά σου είναι;

Ναι, γιατί;

(του φέρνει τη τσάντα) Για άνοιξέ τη μου λίγο.

Γιατί;

Άνοιξέ τη. Θέλω να δω κάτι.

Όχι.

Δεν είμαι αστυνομικός. Δεν θα σ' την πειράξω. Απλά θέλω να την ανοίξεις να δω κάτι.

Όχι.

Καλά. Γιατί θες το κούρεμα του Κυριάκου;

Επειδή το ξέρουν όλοι. Είναι πολύ διάσημος.

Τον ξέρουν οι πάντες ε;

Ναι.

Χωρίστρα;

Ναι.

Όλα του.

Όλα, όλα!

Αμέσως μετά, ο μπαρμπέρης περνά στον νεαρό την ποδιά για να ξεκινήσει το κούρεμα. Μάλιστα, στην ποδιά αναγράφεται το όνομα Gio Barber, ίδιο με αυτό του προφίλ στο TikTok, στο οποίο ανέβηκε το εν λόγω βίντεο. Και στο τέλος, εμφανίζεται η φράση «to be continued».

