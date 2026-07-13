ΗΠΑ: Ένας νεκρός σε πυροβολισμούς που εμπλέκονται πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης

Το περιστατικό θα ερευνηθεί από το FBI 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: Ένας νεκρός σε πυροβολισμούς που εμπλέκονται πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης

Πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Richfield της Μινεσότα, στις 15 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Adam Gray)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πυροβολισμούς στο Μπίντεφορντ του Μέιν, με εμπλοκή πρακτόρων της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).
  • Η πολιτειακή αστυνομία, το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και το FBI διερευνούν το περιστατικό.
  • Η αστυνομία του Μπίντεφορντ παρέπεμψε την έρευνα στην ICE και δεν προέβη σε σχόλια.
  • Προηγούμενη εβδομάδα, ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα ICE στο Χιούστον κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης.
  • Τα περιστατικά πυροβολισμών σημειώνονται εν μέσω αυξανόμενης ομοσπονδιακής καταστολής κατά μεταναστών στις ΗΠΑ.
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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στο Μέιν των ΗΠΑ σε πυροβολισμούς, σε ένα συμβάν που εμπλέκονται πράκτορες της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός άνδρα από πυρά πράκτορα των ICE κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας στο Τέξας.

Μέσα ενημέρωσης για τους πυροβολισμούς στο Μπίντεφορντ του Μέιν επικαλέστηκαν μια ανάρτηση στο facebook του Ράιαν Φέκτο, προέδρου της τοπικής Βουλής της πολιτείας του Μέιν.

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Μπίντεφορντ. Ένα άτομο σκοτώθηκε. Ενεπλάκη η ICE. Η πολιτειακή αστυνομία και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας βρίσκονται τώρα στο σημείο για να συλλέξουν λεπτομέρειες και αναμένουν επίσης έρευνα από το FBI», έγραψε ο Φέκτο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αρχές έκλεισαν έναν δρόμο και αξιωματούχοι του FBI συνδράμουν στην επιχείρηση των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου στον τόπο του εγκλήματος στο Μπίντεφορντ, μια πόλη με πάνω από 21.000 κατοίκους, που βρίσκεται 15 μίλια νότια του Πόρτλαντ και 90 μίλια βόρεια της Βοστώνης.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας πράκτορας της ICE, πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα στο Χιούστον που αναγνωρίστηκε ως ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να σταματήσουν το όχημά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, ανέφερε ότι ο Αραούχο, που παρουσίασε ως Μεξικανικό υπήκοο που βρισκόταν παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψή του στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE.

Οι πυροβολισμοί σημειώνονται εν μέσω μιας κλιμακούμενης ομοσπονδιακής καταστολής κατά μεταναστών σε εθνικό επίπεδο, με το περιστατικό στο Χιούστον να πυροδοτεί διαδηλώσεις.

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