Τραγωδία στην Αλγερία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 19 τραυματίες από πυρκαγιά σε ορφανοτροφείο

Snapshot Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά σε ορφανοτροφείο στο Αλγέρι.

Η φωτιά ξέσπασε σε κτήριο του Ιδρύματος Παιδικής Πρόνοιας στην κοινότητα Μοχαμαντιά και δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

Πέντε άτομα με ειδικές ανάγκες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος.

Ο πρωθυπουργός της Αλγερίας επισκέφθηκε δύο νοσοκομεία για να δει τους τραυματίες της πυρκαγιάς.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 19 ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ένα ορφανοτροφείο στο Αλγέρι, την πρωτεύουσα της Αλγερίας.

Η αλγερινή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας ανακοίνωσε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο του Ιδρύματος Παιδικής Πρόνοιας στην κοινότητα Μοχαμαντιά στις 06:50 (τοπική ώρα, 08.50 ώρα Ελλάδος) και δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι προσωρινός, χωρίς να διευκρινήσουν τις ηλικίες των νεκρών και των τραυματιών.

«Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ίδρυμα παιδικής πρόνοιας, στην κοινότητα Μοχαμαντιά. Ο προσωρινός απολογισμός σε απώλειες ανθρώπινων ζωών είναι 11 νεκροί. Πέντε άτομα με ειδικές ανάγκες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πώς ο πρωθυπουργός της χώρας, Σίφι Γκριέμπ, επισκέφθηκε δύο νοσοκομεία στο Αλγέρι για να δει τους τραυματίες της πυρκαγιάς της Πέμπτης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό από τι ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες.