Ινδονησία: 5 επιζώντες ναυαγίου εντοπίστηκαν μετά από ημέρες στη θάλασσα - Ανάμεσά τους ένα παιδί

Πέντε επιζώντες, μεταξύ των οποίων ένα επτάχρονο κορίτσι, διασώθηκαν μετά από ημέρες στη θάλασσα από ναυάγιο στην Ινδονησία

Ινδονησία: 5 επιζώντες ναυαγίου εντοπίστηκαν μετά από ημέρες στη θάλασσα - Ανάμεσά τους ένα παιδί
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  • Το πλοίο με 70 επιβάτες βυθίστηκε στα ανοιχτά της νήσου Σουλαουέσι, με έναν επιβεβαιωμένο νεκρό και 24 αγνοούμενους.
  • Οι επιζώντες χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιες κατασκευές για να παραμείνουν στην επιφάνεια μετά τη βύθιση.
  • Το ναυάγιο προκλήθηκε πιθανώς από μηχανική βλάβη του πλοίου κοντά στο νησί Σελαγιάρ.
  • Τα ναυτικά ατυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, λόγω ελλιπούς εφαρμογής μέτρων ασφαλείας και δυσμενών καιρικών συνθηκών.
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Πέντε άνθρωποι που κατάφεραν να επιβιώσουν από το ναυάγιο πλοίου στην Ινδονησία διασώθηκαν ύστερα από αρκετά 24ωρα παραμονής στη θάλασσα. Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκεται και ένα κορίτσι μόλις επτά ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών διάσωσης.

Το πλοίο, το οποίο μετέφερε συνολικά 70 επιβάτες, βυθίστηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά της νήσου Σουλαουέσι. Από το δυστύχημα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον ενός ανθρώπου, ενώ 24 επιβάτες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πέντε επιζώντες ανέφεραν στους διασώστες ότι αρχικά βρίσκονταν μαζί με την ομάδα των αγνοουμένων, όμως οι ισχυροί άνεμοι τους παρέσυραν και προκάλεσαν τον διαχωρισμό τους.

Όπως δήλωσε ο Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, μετά τη βύθιση του πλοίου οι επιζώντες κατάφεραν να κρατηθούν στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας ό,τι διαθέσιμο μέσο είχαν στη διάθεσή τους, ακόμη και αυτοσχέδιες κατασκευές που τους βοήθησαν να επιπλέουν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι το ναυάγιο προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο πλοίο, το οποίο έπλεε κοντά στη Σελαγιάρ, ένα μικρό νησί στα νότια της Σουλαουέσι.

Τα ναυτικά δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία, μια χώρα που αποτελείται από περίπου 17.000 νησιά. Οι ειδικοί αποδίδουν πολλά από αυτά τα περιστατικά στην ελλιπή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, αλλά και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν συχνά στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Δεκεμβρίου, τρεις Ισπανοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ινδονησίας.

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