Καταστροφικός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο Περού: 5 νεκροί, αρκετοί τραυματίες και ζημιές σε κτήρια

Αιφνιδιασμένοι οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους - Κατέρρευσε τμήμα Εκκλησίας

Δέσποινα Σοφιανίδου

Καταστροφικός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο Περού: 5 νεκροί, αρκετοί τραυματίες και ζημιές σε κτήρια
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο Περού προκάλεσε 5 νεκρούς, αρκετούς τραυματίες και ζημιές σε δεκάδες σπίτια.
  • Ο σεισμός έγινε σε βάθος 24 χιλιομέτρων και προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος μητρόπολης και την πτώση του «Πέτρινου Σταυρού» στη Chongos Bajo.
  • Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε 16 τραυματίες, εκ των οποίων 11 νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και 2 έχουν λάβει εξιτήριο.
  • Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών συντονίζει την ανταπόκριση και παρακολουθεί την κατάσταση για την προστασία του πληθυσμού.
Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Περού το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών και ζημιές σε δεκάδες σπίτια.

Ο σεισμός, που καταγράφηκε σε βάθος 24 χιλιομέτρων, αιφνιδίασε τον τοπικό πληθυσμό και κινητοποίησε ομάδες έκτακτης ανάγκης και περιφερειακές αρχές.

Στην περιοχή Chongos Bajo, που βρίσκεται νότια της επαρχίας Chupaca, από τη δόνηση κατέρρευσε τμήμα της μητρόπολης και καταγράφηκε πτώση του «Πέτρινου Σταυρού», ενός θρησκευτικού μνημείου που σκαλίστηκε το 1610.

Το Υπουργείο Υγείας του Περού ανέφερε ότι, μετά τον σεισμό στην περιοχή Junín, υπάρχουν 16 τραυματίες. Έντεκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τρεις στο τοπικό Κέντρο Υγείας και δύο έλαβαν φροντίδα επί τόπου και έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών διατηρεί την παρακολούθηση της έκτακτης ανάγκης και συντονίζει την ανταπόκριση με τις περιφερειακές αρχές. Οι αρχές ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του πληθυσμού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση της Άγκυρας: Κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης για τα σχολεία

19:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκινητικό αντίο Όσμαν στον Παναθηναϊκό: «Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα» (vid)

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

19:18NEWSBOMB

Προειδοποίηση Κατζ σε Ιράν: Αν δεχθούμε επίθεση θα ανταποδώσουμε με όλη μας τη δύναμη

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μυστικό υποβρύχιο αναδύεται κοντά στις ακτές - Ασυνήθιστη εμφάνιση σε κοινή θέα

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Ποιες 6 τροφές να τρώτε αντί να ξεκινήσετε συμπλήρωμα βιταμίνης D

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί - Ξεκίνησε από καμένα σκουπίδια σε καταυλισμό Ρομά

18:55ΚΟΣΜΟΣ

«Καρφιά» του Ιρανού ΥΠΕΞ στους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης: Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται όταν έχεις το πάνω χέρι

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο Περού: 5 νεκροί, αρκετοί τραυματίες και ζημιές σε κτήρια

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για τέσσερα χρόνια!

18:20ΥΓΕΙΑ

Βακτήρια και μικρόβια στα παγάκια στο ποτήρι μας - Έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτελεί διαδηλωτές του Ιανουαρίου - Δύο νέα παιδιά στην αγχόνη - Άλλοι 10 σε αναμονή

18:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Νικητής ο Αντονέλι στο Βέλγιο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζονται για κλιμάκωση οι ΗΠΑ στο Ιράν: Στέλνουν μαχητικά F-15, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή

17:59ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο σε ένα 24ωρο - Νέο ιστορικό ρεκόρ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κορωπί: Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

17:50WHAT THE FACT

Τι είναι το σπάνιο «σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς» - Μπορεί να πεθάνεις από «ευτυχία»;

17:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Όσμαν (pics)

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Οι Αμερικανοί προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ήττα στον πόλεμο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζονται για κλιμάκωση οι ΗΠΑ στο Ιράν: Στέλνουν μαχητικά F-15, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά-διοικητής νοσοκομείου: «Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια η νοσηλεύτρια - Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις κι o διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν συνέβη το τροχαίο»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτελεί διαδηλωτές του Ιανουαρίου - Δύο νέα παιδιά στην αγχόνη - Άλλοι 10 σε αναμονή

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

18:20ΥΓΕΙΑ

Βακτήρια και μικρόβια στα παγάκια στο ποτήρι μας - Έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί - Ξεκίνησε από καμένα σκουπίδια σε καταυλισμό Ρομά

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Ποιες 6 τροφές να τρώτε αντί να ξεκινήσετε συμπλήρωμα βιταμίνης D

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μυστικό υποβρύχιο αναδύεται κοντά στις ακτές - Ασυνήθιστη εμφάνιση σε κοινή θέα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κορωπί: Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη - Ο χάρτης του meteo.gr

17:59ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο σε ένα 24ωρο - Νέο ιστορικό ρεκόρ

16:00LIFESTYLE

Η συγκινητική συνάντηση του Σταύρου Φλώρου με τον Μάνο Μαλλιαρό - «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου»

19:18NEWSBOMB

Προειδοποίηση Κατζ σε Ιράν: Αν δεχθούμε επίθεση θα ανταποδώσουμε με όλη μας τη δύναμη

15:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Tsitsipas is back: Επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 μήνες ο φορμαρισμένος Στέφανος

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

18:55ΚΟΣΜΟΣ

«Καρφιά» του Ιρανού ΥΠΕΞ στους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης: Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται όταν έχεις το πάνω χέρι

14:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν θέλει Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου δεν έχει θέση στην ομάδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ