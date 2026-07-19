Καταστροφικός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο Περού: 5 νεκροί, αρκετοί τραυματίες και ζημιές σε κτήρια

Snapshot Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο Περού προκάλεσε 5 νεκρούς, αρκετούς τραυματίες και ζημιές σε δεκάδες σπίτια.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 24 χιλιομέτρων και προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος μητρόπολης και την πτώση του «Πέτρινου Σταυρού» στη Chongos Bajo.

Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε 16 τραυματίες, εκ των οποίων 11 νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και 2 έχουν λάβει εξιτήριο.

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών συντονίζει την ανταπόκριση και παρακολουθεί την κατάσταση για την προστασία του πληθυσμού. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Περού το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών και ζημιές σε δεκάδες σπίτια.

Ο σεισμός, που καταγράφηκε σε βάθος 24 χιλιομέτρων, αιφνιδίασε τον τοπικό πληθυσμό και κινητοποίησε ομάδες έκτακτης ανάγκης και περιφερειακές αρχές.

Στην περιοχή Chongos Bajo, που βρίσκεται νότια της επαρχίας Chupaca, από τη δόνηση κατέρρευσε τμήμα της μητρόπολης και καταγράφηκε πτώση του «Πέτρινου Σταυρού», ενός θρησκευτικού μνημείου που σκαλίστηκε το 1610.

Το Υπουργείο Υγείας του Περού ανέφερε ότι, μετά τον σεισμό στην περιοχή Junín, υπάρχουν 16 τραυματίες. Έντεκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τρεις στο τοπικό Κέντρο Υγείας και δύο έλαβαν φροντίδα επί τόπου και έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών διατηρεί την παρακολούθηση της έκτακτης ανάγκης και συντονίζει την ανταπόκριση με τις περιφερειακές αρχές. Οι αρχές ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του πληθυσμού.