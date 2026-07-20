Tζέι ντι Βανς: Πατέρας για τέταρτη φορά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος - To όνομα του μωρού

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του, Ούσα υποδέχτηκαν  το τέταρτο παιδί τους.

Νατάσα Παυλοπούλου

Tζέι ντι Βανς: Πατέρας για τέταρτη φορά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος - To όνομα του μωρού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του, Ούσα, υποδέχτηκαν το τέταρτο παιδί τους, τον Άλεκ Νιλ Βανς, που γεννήθηκε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ.
  • Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι η σύζυγός του και το μωρό είναι υγιείς και ευχαρίστησε τις ιατρικές ομάδες για τη φροντίδα τους.
  • Ο αντιπρόεδρος έχει δεσμευτεί δημόσια στην προώθηση οικογενειακών αξιών και στην ενθάρρυνση της αύξησης των γεννήσεων στις ΗΠΑ.
  • Η σύζυγος του αντιπροέδρου, Ούσα Βανς, δηλώνει υποστηρικτική προς τον σύζυγό της χωρίς προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες και εκφράζει εκτίμηση για τον πρόεδρο Τραμπ.
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Η χαρμόσυνη είδηση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Αμερικανό αντιπρόεδρο μέσω της πλατφόρμας X, όπου μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της οικογένειας για τον ερχομό του νέου μέλους.«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι το αγοράκι μας, Άλεκ Νιλ Βανς, γεννήθηκε σήμερα το πρωί. Η Ούσα και το μωρό είναι χαρούμενα και υγιείς, και τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνωρίζουν τον μικρό τους αδερφό», έγραψε ο αντιπρόεδρος στο X.

Το μωρό γεννήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ. Στο μήνυμά του, ο Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε ότι τόσο η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ όσο και το νεογέννητο είναι απολύτως υγιείς, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τις ιατρικές ομάδες του νοσοκομείου και την Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου για τη φροντίδα τους. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Νομική Σχολή του Γέιλ και παντρεύτηκε το 2014, έχει ήδη άλλα τρία μικρά παιδιά: τον Γιούαν, τον Βίβεκ και τη Μιράμπελ, τα οποία, σύμφωνα με τον πατέρα τους, ανυπομονούσαν να γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό.

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Η είδηση έρχεται να επιβεβαιώσει την προσωπική δέσμευση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στις οικογενειακές αξίες, ένα θέμα που βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της πολιτικής του ρητορικής. Ο αντιπρόεδρος μιλάει συχνά για την οικογένειά του και τον γάμο του και έχει υπάρξει ηγετική φωνή στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ενθαρρύνει το κοινό να κάνει περισσότερα παιδιά..

«Θέλω περισσότερα μωρά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω περισσότερα ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας και θέλω - και θέλω όμορφους νέους άνδρες και γυναίκες που είναι πρόθυμοι να τα καλωσορίσουν στον κόσμο και να τα μεγαλώσουν», είπε ο Βανς σε μια από τις πρώτες ομιλίες της αντιπροεδρικής του θητείας στην εκδήλωση «Πορεία για τη Ζωή» στην Ουάσινγκτον πέρυσι.«Και είναι καθήκον της κυβέρνησής μας να διευκολύνει τις νέες μητέρες και μπαμπάδες να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν παιδιά, να τα φέρει στον κόσμο και να τα καλωσορίσει ως ευλογία που γνωρίζουμε ότι είναι εδώ στην Πορεία για τη Ζωή», πρόσθεσε τότε.

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Παράλληλα, η Ούσα Βανς, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ABC News, είχε αναφερθεί στη ζωή της δίπλα στον αντιπρόεδρο αλλά και στη σχέση τους με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια, δηλώνει χαμηλών τόνων και χωρίς προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες, στηρίζει ωστόσο απόλυτα κάθε βήμα του συζύγου της με γνώμονα την ευτυχία του και την προσφορά του στον τόπο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να δει τον σύζυγό της πρόεδρο κάποια μέρα, είπε: «Δεν είμαι ιδιαίτερα πολιτικά φιλόδοξο άτομο. Θα ήθελα να τον δω ευτυχισμένο. Θα ήθελα να κάνει σημαντικές συνεισφορές και όποια μορφή κι αν πάρει αυτό, θα είμαι μια μορφή που θα υποστηρίξω», είπε.

Μιλώντας μάλιστα για τον πρόεδρο Τραμπ, είχε ξεχωρίσει το χιούμορ του και την ιδιαίτερη ευγένεια που δείχνει απέναντι στα παιδιά. «Έχει πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ και ένα είδος ευγένειας απέναντι στα παιδιά του, στις οικογένειες και τα παιδιά άλλων ανθρώπων», είπε. «Δείχνει πολύ ενδιαφέρον για όσα περνούν και τι συμβαίνει στη ζωή τους».

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