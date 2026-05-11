Τζέι ντι Βανς: Η εμμονή με τη σύζυγό του Ούσα - «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για πάντα»

Στο βιβλίο περιγράφει τη γνωριμία και την έντονη έλξη του προς τη σύζυγό του, Ούσα, από την πρώτη μέρα στη νομική σχολή του Γέιλ.

Ο Βανς εξομολογείται ότι ήθελε να παντρευτεί την Ούσα ή να μείνει εργένης για πάντα λόγω της έντονης αγάπης του για εκείνη.

Παρά τις δυσκολίες και τις δικές του αδυναμίες στη σχέση, η Ούσα παρέμεινε στο πλευρό του, δείχνοντας σταθερότητα και αφοσίωση.

Η Ούσα ξεχώριζε για την εσωτερική αυτοπεποίθηση, το ταλέντο και την αδιαφορία της για παραδοσιακούς δείκτες επιτυχίας, προτιμώντας μια ενδιαφέρουσα ζωή και οικογένεια.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς ετοιμάζεται να εκδώσει ένα νέο βιβλίο με τα απομνημονεύματα, αυτή τη φορά για την ανακάλυψη της θρησκείας. Το «Communion: Finding My Way Back to Faith» (κυκλοφορεί στις 16 Ιουνίου από τις εκδόσεις Harper) είναι το δεύτερο βιβλίο του Βανς. Το μπεστ σέλερ του 2016 με τα απομνημονεύματα «Hillbilly Elegy» καταγράφει την παιδική του ηλικία, η οποία μαστίζεται από κακοποίηση, αλκοολισμό και φτώχεια. Αποτέλεσε τη βάση για την ταινία του 2020 σε σκηνοθεσία Ron Howard με πρωταγωνίστριες την Έιμι Άνταμς και τη Γκλεν Γκλόουζ.

Στο «Communion», ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μιλάει για τη μεταστροφή του στον Καθολικισμό μετά από μια προτεσταντική ανατροφή και μια περίοδο που υπήρξε άθεος. «Ένα κρίσιμο μέρος αυτού του ταξιδιού ήταν ο έρωτας με ένα κορίτσι που τελικά θα γινόταν μητέρα τέσσερις φορές», δήλωσε ο Βανς στην USA TODAY εν όψει της κυκλοφορίας του βιβλίου.

Σε ένα αποκλειστικό απόσπασμα του «Communion» που μόλις κυκλοφόρησε, μιλάει για τη γνωριμία και τον έρωτα με τη δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς. «Όλες οι μαμάδες - όλες οι οικογένειες - έχουν τις δικές τους ιστορίες, με ένα μείγμα από σκαμπανεβάσματα. Σε όλες τις μαμάδες που διαβάζουν αυτό, ελπίζω οι ιστορίες σας να έχουν συμπεριλάβει περισσότερες καλές μέρες παρά κακές - και ελπίζω να έχετε μια υπέροχη Γιορτή της Μητέρας!».

Στο απόσπασμα για τη σύζυγό του, ο Τζέι ντι Βανς εξομολογείται ότι σκεφτόταν έντονα από την πρώτη ημέρα τη συφοιτήτριά του στο Γέιλ, Ούσα Μπάλα Τσιλουκούρι. «Φίλε, νομίζω ότι έχω εμμονή με αυτή την κοπέλα στην παρέα μου. Είναι ανθυγιεινό.»

Τηλεφώνησε όπως λέει στον φίλο του τον Μάικ, ο οποίος ρωτούσε για τη νομική σχολή, τους συμμαθητές, την ατμόσφαιρα και τα κορίτσια. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος σημειωτέον είχε κατά κάποιο τρόπο ειρωνευτεί τον κολλητό του που είχε χωρίσει πρόσφατα για τον πόνο που ένιωθε. «Δεν έχω ερωτευτεί ποτέ τρελά μια κοπέλα. Κάποιες είναι καλύτερες και κάποιες χειρότερες. (...) Ίσως απλώς να μην είμαι και τόσο συναισθηματικός» έλεγε στον Μάικ. Σε λίγο καιρό όμως η μετέπειτα σύζυγός του, του άλλαξε ολόκληρη την κοσμοθεωρία.

Του είπε όπως λέει τα πάντα για εκείνη: «Ότι ήταν πιο έξυπνη από όλους. Ότι το χαμόγελό της μπορούσε να φωτίσει ένα δωμάτιο. Ότι είχε την πιο εκπληκτική στάση σώματος. Δεν περπατάει καν σαν τους κανονικούς ανθρώπους. Τα φυσιολογικά κορίτσια φαίνονται κάπως ασταθή με τα ψηλοτάκουνα», του είπα. Όχι αυτή. Γλιστράει στο δωμάτιο με ό,τι παπούτσια κι αν φοράει. Και το γέλιο της, φίλε. Κάθε φορά που γελάει είναι, σαν, το πιο υπέροχο πράγμα. Είναι πολύ συγκρατημένη, αλλά έχει αυτό το γελαστό χαχανητό που είναι ο καλύτερος ήχος που έχω ακούσει ποτέ»

«Τζέι Ντι; με διέκοψε ο Μάικ. Θυμάσαι όταν μου είπες ότι δεν έχεις το γονίδιο που σε κάνει να ερωτεύεσαι παράφορα μια κοπέλα; Πάντα νόμιζα ότι ήταν ανοησίες. Τώρα ξέρω ότι ισχύει» Είχε δίκιο, φυσικά. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ στο θέμα.

Μια συνέπεια της τρέχουσας δουλειάς μου είναι ότι η σχέση μου με τη δεύτερη κυρία έχει γραφτεί, αναλυθεί και ερευνηθεί περισσότερο από όσο πίστευα ποτέ ότι ήταν δυνατόν. Είναι περίεργο να διαβάζεις πράγματα για το άτομο που αγαπάς περισσότερο, τα οποία ξέρεις ότι είναι ψευδή. Για παράδειγμα, ένας πρώην συμμαθητής (και πρώην γνωστός) είπε σε κάποια μεγάλη εφημερίδα ότι αρχικά με προσέλκυσε η Ούσα λόγω της φιλοδοξίας της.

Η Ούσα κι εγώ το βρήκαμε γελοίο αυτό (...) αλλά περισσότερο το γεγονός ότι με έλκυε η φιλοδοξία της. Υπήρχαν πολλά πράγματα που θεώρησα ασυνήθιστα στην Oύσα όταν την γνώρισα για πρώτη φορά. Ένα από αυτά είναι ότι ήταν έντονα ανταγωνιστική, αλλά το είδα αυτό περισσότερο ως παράξενο παρά ως ελκυστικό. Ήταν ανίκανη να ζηλέψει, κάτι που υπέθεσα ότι προερχόταν από μια υπέρτατη εσωτερική αυτοπεποίθηση. Αλλά όταν τη ρώτησα - ήταν πιο ικανή από οποιοδήποτε άτομο είχα γνωρίσει ποτέ - τι ήθελε να κάνει, σοκαρίστηκα με το πόσο αδιάφορη ήταν για τους παραδοσιακούς δείκτες επιτυχίας. Θέλω απλώς μια ενδιαφέρουσα δουλειά», μου είπε.

Και συνεχίζει «Η δουλειά των ονείρων της ήταν να διευθύνει το Sesame Workshop, επειδή αγαπούσε τα παιδιά και την ιδέα να δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα που να τα γοήτευαν. Στη Νομική Σχολή του Γέιλ, όλοι πιστεύουν ότι τελικά θα κατακτήσουν τον κόσμο. Δεν θα μπορούσες να πετάξεις πέτρα χωρίς να χτυπήσεις κάποιον που νόμιζε ότι τελικά θα γινόταν δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή γερουσιαστής των ΗΠΑ. Αλλά η Ούσα πιο ικανή από οποιονδήποτε από αυτούς, δεν θα μπορούσε να νοιαστεί καθόλου για τίποτα από αυτά»

«Υπάρχει κάτι λίγο υπερβολικό σε όλα αυτά», είπε ο Βανς στον Μάικ. «Το λιγότερο εντυπωσιακό άτομο σε αυτή τη σχολή είναι το πιο φιλόδοξο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό θέλει απλώς να έχει οικογένεια και μια αξιοπρεπή δουλειά. Είπα στην Ούσα κάτι παρόμοιο: Έχεις τη μεγαλύτερη αναντιστοιχία μεταξύ φιλοδοξίας και ικανότητας από οποιονδήποτε άλλον έχω γνωρίσει ποτέ. Θα μπορούσες να είσαι η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να μην σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό».

«Κάποτε περιέγραψα την Ούσα ως έναν συνδυασμό κάθε γενετικού ταλέντου που θα ήθελε να έχει ένας άνθρωπος - ομορφιά, νοημοσύνη, ύψος. Υπήρχε όμως και κάτι περισσότερο: Ήταν έντονη. Με έλκυε σε αντίθεση με οποιονδήποτε άλλον. Θα παντρευτώ αυτό το κορίτσι, είπα στους φίλους μου. Ή θα μείνω εργένης για μια ζωή».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος συνεχίζει λέγοντας ότι «όλοι οι άλλοι ήταν σαν μια αμυδρή λάμπα μπροστά στη λάμψη της. Τα συναισθήματά μου γι' αυτήν υπερίσχυαν κάθε ενστίκτου και όλων όσων νόμιζα ότι ήξερα για τις γυναίκες. "Παίξτε σκληρά για να την κερδίσετε" ήταν κάτι που έλεγαν οι νεαροί άντρες ο ένας στον άλλον για την έλξη του αντίθετου φύλου. Αλλά αντ' αυτού, είπα στην Ούσα πριν καν βγούμε ραντεβού ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της. (...) Ήμασταν μαζί μόνο λίγες εβδομάδες όταν της είπα ότι ήθελα να την παντρευτώ και ότι θα έκανα ό,τι χρειαζόταν για να το κάνω αυτό να συμβεί.

Πάντα ήθελα να επιστρέψω στο Οχάιο, και εκείνη είχε ερωτευτεί τη Νέα Υόρκη. Έτσι της είπα ότι θα μετακόμιζα μαζί της στη Νέα Υόρκη, ή στην Καλιφόρνια, ή στο Κολοράντο. Δεν με ένοιαζε, αρκεί να ήταν εκεί. Της τα έλεγα όλα και τη ρωτούσα για τα πάντα. Η ζωή της ήταν το πιο ενδιαφέρον πράγμα στον κόσμο. Πολιτική, τεχνολογία, επιχειρήσεις - αυτά ήταν επαγγελματικά ενδιαφέροντα, πράγματα για τα οποία διάβαζα και ήθελα να ασχοληθώ. Αλλά η Ούσα ήταν η μόνη για την οποία είχα νιώσει ποτέ πραγματικό πάθος.

Παραδόξως, όλα πήγαν καλά. Η Ούσα και εγώ αρχίσαμε να βγαίνουμε ραντεβού στη νομική σχολή και κατά τη διάρκεια του πρώτου μας καλοκαιριού μαζί, ήμασταν μακριά - εγώ στην Ουάσινγκτον στην αρχή και μετά στο Νιου Χέιβεν, κάνοντας έρευνα για έναν καθηγητή, και εκείνη στη Νέα Υόρκη εργαζόταν για ένα δικηγορικό γραφείο. Ήμασταν μαζί μόνο λίγους μήνες και ένιωθα τόσο έντονα γι' αυτήν που απασχολούσε τις σκέψεις μου σχεδόν κάθε στιγμή που ήμουν ξύπνιος. Αυτό ήταν φυσιολογικό, φυσικά: Δύο νεαροί εραστές σε εκείνο το πρώιμο στάδιο του ρομαντισμού, όπου όλα είναι καινούργια, συναρπαστικά και βαθιά. Αλλά θυμάμαι να σκέφτομαι ότι κανένας άντρας δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο έντονα για μια γυναίκα στην ιστορία του κόσμου και ότι έπρεπε να κρύψω τουλάχιστον μερικά από τα συναισθήματά μου για να μην γίνω υπερβολικός. Το γεγονός ότι περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος εκείνου του καλοκαιριού σε ξεχωριστές πόλεις - η απουσία - το επιδείνωσε αυτό.

Εκ των υστέρων, είναι θαύμα που δεν το χάλασα. Δεν εκφραζόμουν απλά πολύ έντονα. Ήμουν ένας άθλιος σύντροφος από πολλές απόψεις. Η τραυματική μου παιδική ηλικία με έκανε να νιώθω μνησικακία και με άφησε με απαίσιες δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων. Αντιδρούσα υπερβολικά ή αποσυρόμουν -είτε πολεμούσα είτε έφευγα!- για μικρές παραβάσεις. Αν η Ούσα ήταν η αδελφή ψυχή μου στο Γέιλ, δεν την άξιζα. Αλλά παρόλα αυτά έμεινε»

