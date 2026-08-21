Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Σλοβενία: Στο επίκεντρο η Πρόεδρος - Το αυτοκινητικό και η Ρωσίδα φίλη

Snapshot Η πρόεδρος της Σλοβενίας, Νατάσα Πιρτς Μουσάρ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικού σκανδάλου με κατασκοπευτικές προεκτάσεις, μετά από αυτοκινητικό ατύχημα με τη Ρωσίδα φίλη της Βικτόρια Κριβολούτσκα.

Η Κριβολούτσκα είχε στο παρελθόν ερωτική σχέση και συγκατοίκησε με πρώην αξιωματικό των σλοβενικών μυστικών υπηρεσιών που κατέφυγε στη Ρωσία, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για πιθανή ρωσική επιρροή.

Οι δύο γυναίκες ταξίδεψαν τουλάχιστον επτά φορές στη Ρωσία μεταξύ 2015 και 2022, με την πρόεδρο να γνωρίζει το παρελθόν της φίλης της αλλά να αρνείται επαφές με τον πρώην αξιωματικό εδώ και πάνω από 15 χρόνια.

Η σλοβενική υπηρεσία πληροφοριών δεν εντόπισε προβλήματα ασφαλείας κατά τον έλεγχο της Κριβολούτσκα για την υπηκοότητα το 2016, αλλά η υπόθεση προκάλεσε κοινοβουλευτική έρευνα για πιθανή ρωσική παρέμβαση.

Πολιτικοί και πρώην αξιωματούχοι ζητούν από την πρόεδρο να διακόψει τις επαφές με τη φίλη της και άλλους Ρώσους γνωστούς, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερο πολιτικό διάλογο στη Σλοβενία και την Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Στη δίνη ενός πολιτικού σκανδάλου που προσλαμβάνει διαστάσεις κατασκοπευτικού θρίλερ, βρίσκεται η Σλοβενία με κεντρικό πρόσωπο την πρόεδρος της χώρας, Νατάσα Πιρτς Μουσάρ.

Το νήμα ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από ένα αυτοκινητικό ατύχημα της Προέδρου, μαζί με την στενή φίλη της Βικτόρια Κριβολούτσκα (γνωστή και ως Κριβολούτσκαγια), η οποία και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Πρόσφατα, έρευνες της σλοβενικής εφημερίδας «Dnevnik» και του αυστριακού πρακτορείου ειδήσεων APA αποκάλυψαν ότι η Κριβολούτσκα κάποτε συγκατοικούσε – και είχε ερωτική σχέση – με έναν αμφιλεγόμενο πρώην αξιωματικό των σλοβενικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος αργότερα κατέφυγε στη Ρωσία.

Η Κριβολούτσκα, η οποία είναι ρωσικής καταγωγής και αργότερα απέκτησε τη σλοβενική υπηκοότητα, είναι στενή προσωπική φίλη της Προέδρου εδώ και πολλά χρόνια.

Οι δύο γυναίκες ταξίδεψαν μαζί στη Ρωσία τουλάχιστον επτά φορές μεταξύ του 2015 και των αρχών του 2022, μεταξύ άλλων για να περάσουν την Πρωτοχρονιά του 2021–22 στη Μόσχα.

Η έρευνα απέδειξε επίσης ότι γύρω στο 2009 η Κριβολούτσκα μοιραζόταν την ίδια διεύθυνση στην πόλη Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας με τον Ρόμαν Γιέγκλιτς και είχε σχέση μαζί του εκείνη την εποχή.

Ο Roman Jeglič (στην αριστερή φωτογραφία, δεξιά μπροστά από τη λεγόμενη Επιτροπή Bučar τον Μάιο του 1993) και η Viktorija Krivolucka nova24tv.si

Ο Γιέγκλιτς είναι μια προσωπικότητα από την ταραχώδη μεταβατική περίοδο της Σλοβενίας κατά τη διάρκεια της αποχώρησης από τη Γιουγκοσλαβία.

Μετά την ανεξαρτησία το 1991, ο Γιέγκλιτς έγινε αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών (VIS), της πρώτης υπηρεσίας πληροφοριών της Σλοβενίας μετά την ανεξαρτησία και προδρόμου της σημερινής Σλοβενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ασφάλειας (SOVA).

Εκείνη την εποχή, επικεφαλής της VIS ήταν ο Μίχα Μπρέιτς, ενώ ο Γιέγκλιτς ήταν ο αναπληρωτής του. Το γραφείο της Προέδρου δήλωσε ότι η Πιρτς Μουσάρ γνώριζε τη σχέση που είχε στο παρελθόν η φίλη της με τον Γιέγκλιτς, ότι η ίδια δεν τον έχει συναντήσει ποτέ και ότι η Κριβολούτσκα δεν έχει καμία επαφή μαζί του εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Σλοβενίας δήλωσε ότι δεν εντόπισε ζητήματα ασφαλείας κατά τον έλεγχο του Κριβολούτσκα για την απόκτηση υπηκοότητας το 2016.

Παρ’ όλα αυτά, οι αποκαλύψεις έχουν εγείρει ερωτήματα στη Σλοβενία σχετικά με τις ιδιωτικές επαφές της προέδρου με τη Ρωσία και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια κοινοβουλευτική επιτροπή ασφαλείας ζήτησει έκθεση για πιθανή ρωσική παρέμβαση στη Σλοβενία, ενώ υπήρξαν δύο σημαντικές νέες εξελίξεις.

O Roman Jeglic,

Ο Ρόμαν Γιέγκλιτς μίλησε δημόσια για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η υπόθεση. Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με τον τηλεοπτικό σταθμό POP TV, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη ότι η μακροχρόνια φίλη της προέδρου ζούσε μαζί του στη Σιβηρία το 2009 και ότι είχε επίσης ερωτική σχέση μαζί του. Πρόσθεσε: «Δεν παίζω τέτοια παιχνίδια από το 1949. Όλα θα βρουν τη θέση τους». Η αναφορά στο 1949 παραπέμπει στα πρώτα χρόνια της ρήξης Τίτο-Στάλιν και στις πολιτικές εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν στη Γιουγκοσλαβία. Ο Γιέγκλιτς επιβεβαίωσε επίσης ότι ζει επί του παρόντος στη Σλοβενία, στο αλπικό θέρετρο Μποχίνι.

Παράλληλα, ο Μίχα Μπρέιτς – πρώην επικεφαλής της VIS, πρώην ευρωβουλευτής του κεντροδεξιού Σλοβενικού Δημοκρατικού Κόμματος (SDS) και υπουργός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 – εμφανίστηκε τόσο στην κρατική όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση. Περιέγραψε τη φιλία μεταξύ της προέδρου και της Κριβολούτσκα ως «μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση» και προέτρεψε την Πίρτς Μουσάρ να ενεργήσει αποφασιστικά. «Δραπέτευσε στη Ρωσία επειδή τον καταδίωκα με ποινική καταγγελία για τις πράξεις του σε διάφορες υποθέσεις», είπε ο Μπρέιτς για τον Γιέγκλιτς. «Όταν αργότερα επέστρεψε τυχαία, τον φυλάκισαν αμέσως· στη συνέχεια – δεν ξέρω γιατί – τον άφησαν ελεύθερο και επέστρεψε αμέσως στη Ρωσία. Αν είναι αλήθεια ότι απέκτησε ρωσική υπηκοότητα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο περίπλοκη, διότι η ρωσική υπηκοότητα δεν είναι κάτι που αποκτάς έτσι απλά».

Ο Μπρέιτς κάλεσε την πρόεδρο να διακόψει αμέσως κάθε επαφή όχι μόνο με την Κριβολούτσκα, αλλά και με άλλους Ρώσους γνωστούς της, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του συζύγου της, Άλεш Μουσάρ.

«Και φυσικά θα πρέπει επίσης να δώσει περισσότερες εξηγήσεις για το πώς εξελίχθηκαν αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε. «Πρέπει να καταλάβετε ότι η Ρωσία διατηρεί το δικό της δίκτυο πρακτόρων στη Γιουγκοσλαβία από το 1945. Αυτοί μπορεί να είναι ενεργοί πράκτορες, αλλά και αδρανείς πράκτορες που ενεργοποιούνται όταν χρειάζεται».

Το προεδρικό γραφείο υποστηρίζει ότι η Νατάσα Πιρτς Μουσάρ δεν έχει δεσμούς με τα δίκτυα πληροφοριών της Μόσχας και επίσης απορρίπτει τις υποψίες γύρω από τη φίλη της. Ωστόσο, πολιτικά πρόσωπα ζήτησαν να απαγορευτεί προσωρινά η πρόσβαση του προέδρου σε εμπιστευτικές εκθέσεις εν αναμονή διευκρινίσεων.

Η υπόθεση συνεχίζει να κυριαρχεί στον πολιτικό διάλογο της Σλοβενίας και έχει αρχίσει να προσελκύει την προσοχή των γειτόνων και της Ευρώπης.