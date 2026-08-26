Το σχέδιο δολοφονίας του γιού Νετανιάχου: Πως φυγαδεύτηκε άρον - άρον από τις ΗΠΑ

Ιρανοί πράκτορες παρακολουθούσαν τον 35χρονο γιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Μαϊάμι τον περασμένο Δεκέμβριο πριν από την εσπευσμένη επιστροφή του στο Ισραήλ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το σχέδιο δολοφονίας του γιού Νετανιάχου: Πως φυγαδεύτηκε άρον - άρον από τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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Στο στόχαστρο ιρανικού σχεδίου δολοφονίας βρέθηκε ο 35χρονος γιος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιαΐρ, κατά το διάστημα που διέμενε στη Φλόριντα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο Newsmax επικαλούμενο πηγή των αμερικανικών διωκτικών αρχών.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 για τη σχεδιαζόμενη επίθεση και διαπίστωσαν ότι πράκτορες της Τεχεράνης βρίσκονταν ήδη στην περιοχή του Μαϊάμι. Παρακολουθούσαν στενά τις καθημερινές κινήσεις και την κατοικία του. Η αντίδραση των αρχών ήταν ακαριαία. Ο Γιαΐρ Νετανιάχου έλαβε εντολή να εγκαταλείψει αμέσως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε χωρίς καν να μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα και έκτοτε παραμένει στο Ισραήλ.

Η συγκεκριμένη διαρροή εξηγεί τις δηλώσεις που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο τηλεοπτικό κανάλι Channel 14 προ δύο περίπου ημερών. Συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη επιχείρησε να δολοφονήσει ένα από τα παιδιά του, δίχως να διευκρινίσει αρχικά αν επρόκειτο για τον Γιαΐρ ή τον Άβνερ. «Το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο έναν από τους γιους μου. Προσπάθησε να τον δολοφονήσει», ανέφερε, υπερασπιζόμενος ταυτόχρονα την κρατική φρουρά που συνοδεύει τα μέλη της οικογένειάς του. Όπως δήλωσε, χωρίς αυτά τα μέτρα προστασίας οι επίδοξοι εκτελεστές θα μπορούσαν να πετύχουν τον σκοπό τους.

Οι αντιδράσεις για τη διαμονή στις ΗΠΑ και η έντονη δημόσια παρουσία

Ο Γιαΐρ Νετανιάχου είχε περάσει μεγάλο μέρος των προηγούμενων ετών στην περιοχή του Μαϊάμι. Ο πολυτελής τρόπος διαβίωσής του και η πολυπληθής ασφάλεια που πληρωνόταν από το ισραηλινό δημόσιο είχαν προκαλέσει επανειλημμένα σφοδρές αντιδράσεις. Η παραμονή του στο εξωτερικό επικρίθηκε έντονα κυρίως μετά το ξέσπασμα του πολέμου με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όσο έμενε εκεί ο ίδιος διατηρούσε μια ιδιαίτερα επιθετική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, παρεμβαίνοντας ανοιχτά στην εσωτερική πολιτική σκηνή και επιτιθέμενος σε επικριτές της κυβέρνησης, δημοσιογράφους αλλά και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Τον Απρίλιο του 2023, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι ο Μπενιαμίν και η Σάρα Νετανιάχου τού είχαν ζητήσει ρητά να σταματήσει τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις απευθείας επαφές με υπουργούς, καθώς όξυνε τις πολιτικές εντάσεις. Κι όμως, λίγους μήνες αργότερα, ο Γιαΐρ Νετανιάχου προκάλεσε νέο κύμα οργής όταν επικρότησε διαδικτυακή ανάρτηση που κατηγορούσε τον τότε αρχηγό του στρατού, Χέρτσι Χαλεβί, για απόπειρα «στρατιωτικού πραξικοπήματος» στις 7 Οκτωβρίου, ισχυριζόμενος ότι είχε αποκρύψει κρίσιμες πληροφορίες από τον πρωθυπουργό.

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