Από την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Η Ναΐμα Γερασοπούλου έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο

Η Ελληνίδα χορεύτρια και ο Αργεντίνος παρτενέρ της εντυπωσίασαν το κοινό στο Μπουένος Άιρες και κατέκτησαν την κορυφή του παγκόσμιου τάνγκο

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Από την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Η Ναΐμα Γερασοπούλου έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο
ΚΟΣΜΟΣ
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Στην πατρίδα του τάνγκο, μία Ελληνίδα χορεύτρια έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Η Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Αργεντίνος παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, μάγεψαν το Μπουένος Άιρες και σήκωσαν το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλήματος κι έγραψαν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στον σημαντικότερο θεσμό του τάνγκο.

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Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έφερε έντονη συγκίνηση στη σκηνή. Μέσα σε κομφετί και αγκαλιές, οι δύο χορευτές πανηγύρισαν μαζί με το κοινό που είχε κατακλύσει το θέατρο, ενώ, χιλιάδες ακόμη θεατές παρακολουθούσαν τη μεγάλη βραδιά διαδικτυακά από κάθε γωνιά του κόσμου.

H Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Αργεντίνος παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο.

Για τον Λούκας Γκαούτο, η βραδιά είχε και μία ιδιαίτερη προσωπική σημασία. Χρειάστηκαν δύο δεκαετίες από την πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση μέχρι να πραγματοποιήσει το όνειρο που είχε θέσει τότε ως στόχο.

«Ήταν ένα όνειρο που είχα πριν από είκοσι χρόνια, όταν ήρθα για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Την ημέρα εκείνη είπα πως θέλω να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής και να ακουστεί το όνομά μου. Ήταν υπέροχο», τόνισε.

Για τη Ναΐμα Γερασοπούλου, η σχέση με το τάνγκο ξεκίνησε διαφορετικά. Όπως εξήγησε, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για τον συγκεκριμένο χορό. Όμως, ήταν η αίσθηση της ανθρώπινης επαφής που την κέρδισε από την πρώτη στιγμή.

H Ναΐμα Γερασοπούλου.

«Όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δεν ήξερα καν τι ήταν το τάνγκο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Και όταν πήγα, αυτό που ένιωσα ήταν μια ειλικρινής αγκαλιά από έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα», ανέφερε, περιγράφοντας την εμπειρία που την έκανε να αγαπήσει βαθιά τον χορό.

«Πώς γίνεται να αγκαλιάζομαι τόσο στενά και τόσο αληθινά με έναν άνθρωπο που δεν είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου; Αυτό ήταν που, δεν ξέρω, με μάγεψε. Με έκανε να τρελαθώ για το τάνγκο».

Στον μεγάλο τελικό βρέθηκαν χορευτές από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, μεταξύ άλλων από τη Ρωσία, την Τουρκία, την Ιαπωνία, την Ινδονησία και το Καζακστάν. Η παρουσία τους ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον διεθνή χαρακτήρα ενός χορού που γεννήθηκε στην περιοχή του Ρίο ντε λα Πλάτα και έχει πλέον αποκτήσει φανατικό κοινό πολύ πέρα από τα σύνορα της Αργεντινής.

H Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Αργεντίνος παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο.

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