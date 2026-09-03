Κανάρια Νησιά: «Πάνω από 80 νεκροί μετανάστες» σε σκάφος που έμεινε 27 ημέρες ακυβέρνητο

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, εκτιμάται ότι «έχασαν» τη ζωή τους σε σκάφος που παρέμενε ακυβέρνητο στον Ατλαντικό Ωκεανό επί 27 ημέρες.

Ομάδες της ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης εντόπισαν το σκάφος την Τετάρτη (02/09), περίπου 65 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Αργκουινεγκίν, στη Γκραν Κανάρια. Στο σκάφος βρέθηκαν 44 επιζώντες, καθώς και οι σοροί πέντε ανθρώπων.

Το σκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γκάμπια, στη Δυτική Αφρική, στις αρχές Αυγούστου, έχοντας συνολικά 127 μετανάστες. Η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Έλενα Μαλένο Γκαρθόν, ιδρύτρια της ισπανικής οργάνωσης Caminando Fronteras, ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 83 άνθρωποι.

Οι διασώστες αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τις πέντε σορούς που εντόπισαν, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της θαλασσοταραχής, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει πόσοι άνθρωποι επέβαιναν αρχικά στο σκάφος.

Οι 44 επιζώντες είναι άνδρες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης.

«Μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή –με ανέμους 20 κόμβων και κύματα ύψους 2,5 μέτρων– κατέστησαν αδύνατη την περισυλλογή των πέντε σορών που βρέθηκαν στο σκάφος», ανέφερε.

Τρεις από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης στη Γκραν Κανάρια, όπου αποβιβάστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Ο Φερνάντο Κλαβίχο, επικεφαλής της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, έγραψε ότι «είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται οι απώλειες ανθρώπινων ζωών. Τα Κανάρια δεν μπορούν να συνηθίσουν ούτε να αποδεχθούν ως κάτι φυσιολογικό το γεγονός ότι ο Ατλαντικός συνεχίζει να αποτελεί παγίδα θανάτου».

Η μεταναστευτική διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά είναι μία από τις πλέον θανατηφόρες στον κόσμο.

Χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν κάθε χρόνο το επικίνδυνο ταξίδι, αναζητώντας έναν δρόμο προς την ισπανική επικράτεια, παρά τους κινδύνους που εγκυμονούν η θαλασσοταραχή, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και οι μεγάλες αποστάσεις.