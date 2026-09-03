Ο Αιγύπτιος πρόεδρος έστρωσε κόκκινο χαλί για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον ξενάγησε στο Μουσείο του Καΐρου

Snapshot Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αίγυπτο μετά από μια δεκαετία, αμφισβητώντας την επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ξενάγησε τον Σι Τζινπίνγκ στο Μουσείο του Καΐρου, με έμφαση στους θησαυρούς του Τουταγχαμών.

Πραγματοποιήθηκε επίσημη δεξίωση και χαιρετισμός με 21 κανονιοβολισμούς προς τιμήν του Κινέζου προέδρου και της συζύγου του.

Η υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ στην Αίγυπτο υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας σε μια παραδοσιακή περιοχή επιρροής των ΗΠΑ.

Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις μεγάλες δυνάμεις εκτός Μέσης Ανατολής να σεβαστούν την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής, ασκώντας κριτική στην πολιτική των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Με τυμπανοκρουσίες έγινε δεκτός στην Αίγυπτο ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ ο οποίος αμφισβητεί την επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ξενάγησε τον Κινέζο ομόλογό του στο Μουσείο του Καΐρου, όπου και οι δύο συνοδεύονταν από τις συζύγους τους. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν στις αίθουσες του Μουσείου και στάθηκαν ιδιαίτερα στην αίθουσα με τους θησαυρούς του Τουταγχαμών.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Αιγύπτου και η σύζυγός του Εντισάρ αλ Σίσι είχαν παραθέσει μεγαλοπρεπή επίσημη δεξίωση προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ και της συζύγου του, Πενγκ Λιγιουάν. Κατά την είσοδό του Σι Τζινπίνγκ στο προεδρικό μέγαρο της Αιγύπτου πραγματοποιήθηκε χαιρετισμός με 21 κανονιοβολισμούς και ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι της Αιγύπτου και της Κίνας.

Για την Κίνα, η θερμή υποδοχή στον Σι Τζινπίνγκ ήταν ένας τρόπος να δείξει ότι η επιρροή της έχει αυξηθεί στην Αίγυπτο, έναν παραδοσιακό εταίρο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε την Κίνα και την Αίγυπτο στενά αδελφικά κράτη που τα ενώνει μια κοινή ιστορία αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού, καθώς επιδιώκει να παρουσιάσει το Πεκίνο ως ένα διαφορετικό είδος παγκόσμιας δύναμης από τη Δύση.

Επιπλέον ο Κινέζος πρόεδρος πέταξε και το «καρφί» του για τις ΗΠΑ και την πολιτική που ακολουθούν στη Μέση Ανατολή καθώς κάλεσε τις «μεγάλες δυνάμεις εκτός της περιοχής» να «αποκηρύξουν» τα δύο μέτρα και δύο σταθμά και να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής.