Στην Αίγυπτο ο Κινέζος πρόεδρος έπειτα από 10 χρόνια

Το κόκκινο χαλί έστρωσε το Κάιρο για την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Στην Αίγυπτο ο Κινέζος πρόεδρος έπειτα από 10 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επισκέφθηκε την Αίγυπτο για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, όπου τον υποδέχθηκε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι με επίσημη στρατιωτική τελετή.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή και αυξανόμενων αμερικανικών πιέσεων προς χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, όπως η Αίγυπτος και η Κίνα.
  • Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες που ενισχύουν τη διμερή οικονομική συνεργασία σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι μεταφορές και η ενέργεια.
  • Η Αίγυπτος επιδιώκει να αναδείξει τη στρατηγική της αυτονομία, διατηρώντας στενές σχέσεις τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με το Πεκίνο.
  • Οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει σημαντική στρατιωτική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων κοινών αεροπορικών ασκήσεων, και η Κίνα έχει επενδύσει σε μεγάλα έργα υποδομής στην Αίγυπτο.
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Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι υποδέχθηκε σήμερα τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Αίγυπτο έπειτα από δέκα χρόνια.

Ο Κινέζος πρόεδρος έγινε δεκτός με μια στρατιωτική τελετή και 21 κανονιοβολισμούς στο προεδρικό μέγαρο αλ Ιτιχάντ, στο Κάιρο. Η Αίγυπτος έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Σι, ο οποίος έφτασε χθες Τρίτη στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις τους στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, όπως η Κίνα και η Αίγυπτος.

Οι ΗΠΑ πρόσφατα προειδοποίησαν τις χώρες που διατηρούν σχέσεις με την Τεχεράνη, απειλώντας να τις αποκόψουν από το δυτικό οικονομικό σύστημα. Η Κίνα είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους του Ιράν και αναζητεί τη στήριξη της Αιγύπτου, τράπεζες της οποίας έχουν ήδη στοχοθετηθεί από τις ΗΠΑ.

Την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων εις βάρος των παραρτημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα της μεγαλύτερης αιγυπτιακής τράπεζας, της Banque Misr, με την κατηγορία ότι έχει οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να επιβάλει κυρώσεις σε όσες χώρες βοηθούν εμπορικά και οικονομικά την Τεχεράνη. Η Κίνα, σημαντικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, έχει απαντήσει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις είναι παράνομες και έχει προειδοποιήσει ότι θα λάβει μέτρα προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Με φόντο την προγραμματισμένη συνάντηση του Σι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αργότερα τον Σεπτέμβριο, το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του με τις χώρες της περιοχής, που κινούνται στην τροχιά των ΗΠΑ. Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που λαμβάνουν σημαντική στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ και ιστορικός μεσολαβητής κλειδί στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Κάιρο σκοπεύει να εκμεταλλευθεί την επίσκεψη αυτή για να αναδείξει τη στρατηγική του αυτονομία, δείχνοντας ότι μπορεί να επωφεληθεί από τις στενές του σχέσεις τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με το Πεκίνο. Ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι σε κείμενο που μεταδόθηκε χθες από αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, εξήρε «την ανεξάρτητη εξωτερική του πολιτική». Επίσης διαβεβαίωσε ότι Κίνα και Αίγυπτος, και οι δύο χώρες μέλη του μπλοκ των BRICS, έχουν στόχο «να ενισχύσουν τον ρόλο του παγκόσμιου Νότου» σε έναν ολοένα και περισσότερο πολωμένο κόσμο. Στρατιωτική και οικονομική συνεργασία.

Θερμή υποδοχή και στενή συνεργασία

Ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας. Οι λεωφόροι του Καΐρου, μια πόλη με περισσότερους από 26 εκατ. κατοίκους, είναι στολισμένες με αιγυπτιακές και κινεζικές σημαίες, καθώς και με πορτρέτα των δύο προέδρων και πανό που εξαίρουν «τις γενιές σινοαιγυπτιακής φιλίας που ρέει σαν τον Νείλο».

Εξάλλου στη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί σειρά συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των μεταφορών και της ενέργειας.

Οι κινεζικές επενδύσεις διαδραματίζουν ήδη κεντρικό ρόλο στα μεγάλα έργα που προωθεί ο αλ Σίσι: χρηματοδότησαν την γεμάτη ουρανοξύστες οικονομική και επιχειρηματική συνοικία της νέας διοικητικής πρωτεύουσας της χώρας, που βρίσκεται 50 χλμ. ανατολικά του Καΐρου.

Η Κίνα έχει επίσης εδραιώσει σημαντική παρουσία στην Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ. Η Αίγυπτος αποτελεί εξάλλου σημαντική αγορά για τα κινεζικά προϊόντα, με τα στοιχεία της αιγυπτιακής κυβέρνησης να δείχνουν ότι οι εισαγωγές από την Κίνα ξεπέρασαν τα 8,6 δισεκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας άνοδο περισσότερο από 14% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι δύο χώρες έχουν και στενή στρατιωτική συνεργασία: η Αίγυπτος, η οποία επί προεδρίας Σίσι έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές όπλων στον κόσμο, φιλοξένησε σημαντικές κοινές αεροπορικές ασκήσεις με τον κινεζικό στρατό τον Αύγουστο, στις οποίες συμμετείχε το ισχυρό μαχητικό αεροσκάφος J-16.

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