Οργανισμός Συνερηασίας Σαγκάης: Πούτιν και Σι εξαίρουν τη συμμαχία τους στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής

Ο Οργανισμός SCO συμπληρώνει τα 25 χρόνια από την ίδρυσή του

Ελένη Ευστρατίου

Οργανισμός Συνερηασίας Σαγκάης: Πούτιν και Σι εξαίρουν τη συμμαχία τους στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Μπισκέκ σηματοδοτεί τα 25 χρόνια από την ίδρυση του οργανισμού και συγκεντρώνει ηγέτες 17 κρατών, συμπεριλαμβανομένων των Σι Τζινπίνγκ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι.
  • Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία τους, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στη διεθνή τάξη.
  • Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και υποστήριξε όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες.
  • Στη σύνοδο θα συζητηθούν θέματα διεθνούς και περιφερειακής ατζέντας, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς πολιτικής, οικονομίας, ψηφιακού τομέα και περιβάλλοντος.
  • Μετά τη σύνοδο θα υπογραφούν δηλώσεις και αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων του SCO.
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Οι ηγέτες 17 κρατών και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα παραστούν στη δεύτερη μέρα της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Μπισκέκ του Κιργιστάν.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασαν στο Μπισκέκ τη Δευτέρα 31/8, για την ετήσια σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), ενώ στη διήμερη συνάντηση συμμετέχει και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η σύνοδος κορυφής σηματοδοτεί τα 25 χρόνια του Οργανισμού και πραγματοποιείται σε μια περίοδο που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και κεφαλαίων, ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται.

Η συνάντηση διεξάγεται με θέμα «Μαζί για βιώσιμη ειρήνη, ανάπτυξη και ευημερία».

Εκτός από τους Σι, Πούτιν, Μόντι και Πεζεσκιάν, συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ηγέτες από το Πακιστάν, το Ουζμπεκιστάν, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν.

Αναμένεται επίσης να παρευρεθούν ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) Κάο Κιμ Χουρν.

Σι και Πούτιν εξήραν τη συμμαχία τους

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συμμαχία τους εν μέσω της αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Κιργιζιστάν.

Στην πρώτη τους συνάντηση από τον Μάιο, ο Σι είπε στον Πούτιν τη Δευτέρα ότι ήταν «χαρούμενος» που τον συναντούσε ξανά. και ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας έχουν γίνει «πιο σταθερές». Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί παρά την αυξημένη «αβεβαιότητα και απρόβλεπτο χαρακτήρα της διεθνούς τάξης», πρόσθεσε.

Ο Σι είπε στον Πούτιν ότι υπάρχουν «ακόμη πιο λαμπρές» προοπτικές για τις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας, αν και «ο βαθμός αβεβαιότητας και απρόβλεπτου στη διεθνή τάξη έχει προφανώς αυξηθεί», ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης. Ο Πούτιν συμφώνησε, λέγοντας ότι «η συνεργασία εξελίσσεται με επιτυχία σε όλα τα μέτωπα».

Μόντι σε Πούτιν: Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «πρέπει να τελειώσει για το καλό της ανθρωπότητας» και ότι το Νέο Δελχί υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον σκοπό αυτό.

Ο Μόντι που έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά την έναρξη των συνομιλιών με τον Πούτιν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν στο Μπισκέκ, αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλε μου» και εξήρε τις αυξανόμενες οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες όπως είπε καθοδηγούνται από την ανάγκη να τεθούν τα συμφέροντα των δύο χωρών πάνω από όλα.

«Όπως γνωρίζετε, η Ινδία υποστηρίζει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον», δήλωσε ο Μόντι στον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, σύμφωνα με το πρακτικό της συνομιλίας τους που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

«Κάθε μέρα που ο πόλεμος συνεχίζεται, η ανθρωπότητα, στην ουσία, κάνει ένα βήμα πίσω, ενώ κάθε βήμα προς την ειρήνη δίνει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα πραγματική ελπίδα για ειρήνη. Πρέπει να περάσουμε από τον ατέρμονο πόλεμο στο τέλος του πολέμου, στην παύση των εχθροπραξιών. Και θα πρέπει να κινηθούμε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Μόντι, ο οποίος είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι επιθυμεί μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο - το οποίο επανειλημμένα έχει πει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο μόνο με τους δικούς της όρους, τους οποίους η Ουκρανία έχει απορρίψει ως μια απαράδεκτη απαίτηση για για παράδοση- ανακοίνωσε μετά τις συνομιλίες ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Μόντι για το πώς εξελίσσεται η πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως αποκαλεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Οι συζητήσεις της Τρίτης

Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τρέχοντα ζητήματα της διεθνούς και περιφερειακής ατζέντας, τομείς προτεραιότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη του SCO, καθώς και προοπτικές για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της πολιτικής, του εμπορίου και της οικονομίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής, του ψηφιακού τομέα, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των ανθρωπιστικών θεμάτων.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, θα υπογραφεί δήλωση για τον εορτασμό της 25ης επετείου του οργανισμού, καθώς και έγγραφα και αποφάσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της πολυδιάστατης συνεργασίας και στη βελτίωση των δραστηριοτήτων του.

Στη διευρυμένη σύνοδο κορυφής «SCO Plus», οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση του κεντρικού συντονιστικού ρόλου του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, καθώς και με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την επέκταση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.

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