Ο Πούτιν θα συναντηθεί με Ερντογάν, Σι Τζινπίνγκ κι άλλους ηγέτες στο Μπισκέκ

Ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει διμερείς επαφές με σειρά ηγετών στις 31 Αυγούστου στο Μπισκέκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Πούτιν θα συναντηθεί με Ερντογάν, Σι Τζινπίνγκ κι άλλους ηγέτες στο Μπισκέκ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, παρουσίασε το πρόγραμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ.

Την τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, ο Ρώσος πρόεδρος θα μεταβεί στο Μπισκέκ, πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Κιργιζίας, όπου από τις 31 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις με τη συμμετοχή των ηγετών των χωρών του SCO.

Στη σύνοδο θα εξεταστούν η υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του οργανισμού. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης επίκαιρα ζητήματα της διεθνούς και περιφερειακής ατζέντας.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ρώσος πρόεδρος θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν θα μεταβεί στο Βλαδιβοστόκ, προκειμένου να συμμετάσχει στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ (EEF), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, φέτος αναμένεται να συμμετάσχουν στο φόρουμ περισσότερα από 5.000 άτομα από περίπου 70 χώρες.

Ο Ρώσος πρόεδρος θα προεδρεύσει σύσκεψης για την ανάπτυξη της Ρωσικής Άπω Ανατολής, θα ενημερωθεί μέσω διαδραστικής παρουσίασης για τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της περιοχής και στη συνέχεια, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα εγκαινιάσει τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσης συνάντηση με τον κυβερνήτη της Περιφέρειας Πριμόριε, Όλεγκ Κοζεμιάκο.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ.

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, ο πρωθυπουργός της Μογγολίας Νιάμ-Όσοριν Ουχράλ, ο αντιπρόεδρος της Μιανμάρ Νγιόου Σο και ο αντιπρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας Ντινγκ Σουεξιάνγκ.

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