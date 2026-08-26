Ερντογάν: Πανηγυρίζει για την νίκη στο Μαντζικέρτ και μιλά για την «κατάκτηση»

Ο τούρκος πρόεδρος επανέφερε το αφήγημα για το άνοιγμα των πυλών της Ανατολίας τιμώντας τον σελτζούκο σουλτάνο Αλπαρσλάν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ερντογάν: Πανηγυρίζει για την νίκη στο Μαντζικέρτ και μιλά για την «κατάκτηση»
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει να στηρίζει τη σύγχρονη τουρκική κρατική ιδεολογία πάνω στα θεμέλια του νεοθωμανισμού, στο πλαίσιο του οποίου οι στρατιωτικές κατακτήσεις του παρελθόντος λειτουργούν ως άμεσοι οδηγοί για το παρόν.

Στον πυρήνα αυτού του αφηγήματος δεσπόζει η 26η Αυγούστου 1071. Για την τουρκική ηγεσία, η αναμέτρηση στο Μαλαζγκίρτ δεν καταγράφεται απλώς ως ένα μακρινό ιστορικό γεγονός, αλλά ως η ιδρυτική πράξη της τουρκικής παρουσίας στη Μικρά Ασία, την οποία η Άγκυρα συνδέει ευθέως με τη σελτζουκική και οθωμανική κληρονομιά.

Καλλιεργώντας αυτό ακριβώς το αφήγημα, ο Ρετζέπ Ερντογάν προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Facebook για την επέτειο της νίκης των Σελτζούκων στο Μαντζικέρτ.

«Σήμερα, με βαθύ σεβασμό, τιμώ για άλλη μια φορά τον Σουλτάνο Αλπαρσλάν, ο οποίος στο Μαλαζγκίρτ μας άνοιξε τις πύλες αυτής της ιερής πατρίδας χάρη τόσο στη μεγαλοφυΐα όσο και στη δύναμη των όπλων του, καθώς και τον ευλογημένο και γενναίο στρατό του, τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας. Είθε να είναι ευλογημένη η 955η επέτειος της Νίκης του Μαλαζγκίρτ (Ματζικερτ)».

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