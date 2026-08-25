Νέο μήνυμα Ερντογάν προς το Ισραήλ: «Καμία παραχώρηση από τα συμφέροντά μας στη Συρία»

Μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εμποδίζει την εδραίωση τουρκικής παρουσίας στη Συρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα «δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση» από τα εθνικά της συμφέροντα και ότι «κανείς δεν μπορεί να χαράξει πορεία ή να θέσει όρια στην Τουρκία και στην τουρκική εξωτερική πολιτική».

Ειδικότερα, ο Ερντογάν είπε ότι «η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση ούτε από τις αρχές της ούτε από τα εθνικά της συμφέροντα. Εμείς δεν εγκαταλείπουμε ποτέ στη μέση του δρόμου κανέναν φίλο ή αδελφό που μας εμπιστεύεται».

Παράλληλα, τόνισε ότι «εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε τις εγκληματικές οργανώσεις που έχουν στα χέρια τους το αίμα αθώων».

«Επειδή κάποιοι δεν το θέλουν, κάποιοι ανησυχούν ή επειδή τα σχέδια κάποιων ανατρέπονται, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή μας. Δεν πρόκειται επίσης να σταματήσουμε να στηρίζουμε την ανασυγκρότηση των γειτόνων μας, μόνο και μόνο επειδή αυτό ενοχλεί εγκληματικές οργανώσεις που έχουν στα χέρια τους το αίμα αθώων».

Καταλήγοντας ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε: «Την εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας την καθορίζει αποκλειστικά και μόνο ο τουρκικός λαός. Κανένας άλλος παράγοντας, πέρα από τον λαό, δεν μπορεί να χαράξει πορεία ή να θέσει όρια στην Τουρκία και στην τουρκική εξωτερική πολιτική.»