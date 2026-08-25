Ερντογάν από Μαντζικέρτ: «Ξεκίνησε ο Αιώνας της Τουρκίας» - Τι είπε για την κατάκτηση της Πόλης

Ανοιχτή επίθεση εναντίον όσων «κερδοσκοπούν από την τρομοκρατία και επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής» εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας, μπρόστά από ντυμένους με στολές Σελτζούκων στρατιωτών - στη νοτιοανατολική επαρχία Μπιτλίς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 955η επέτειο από τη Μάχη του Μαντζικέρτ, ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε ευθέως την ιστορική επέκταση των Σελτζούκων στην Ανατολία με τις σύγχρονες γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Άγκυρας.

Βέλη κατά «εμπόρων αίματος» και υπόσχεση για νέα εποχή

«Οι έμποροι του αίματος θα χάσουν. Οι καιροσκόποι που επωφελούνται από την τρομοκρατία θα χάσουν. Οι γενοκτόνοι που επιδιώκουν να βυθίσουν την περιοχή μας στην αστάθεια θα ηττηθούν», τόνισε ο Ερντογάν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι η πορεία προς μια ισχυρή Τουρκία περνά μέσα από την οριστική εξάλειψη των απειλών ασφαλείας. Όπως ανέφερε, μόλις η πρωτοβουλία για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» πετύχει τον στόχο της, οι πόρτες μιας νέας εποχής θα ανοίξουν διάπλατα για το έθνος, με κερδισμένους την ανθρωπότητα, την αδελφοσύνη και τους Τούρκους πολίτες.

Ο συμβολισμός του Αχλάτ και οι αναφορές σε Ιερουσαλήμ - Κωνσταντινούπολη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Αχλάτ, την περιοχή που λειτούργησε ως βάση εκκίνησης για τη νίκη των τουρκικών φύλων το 1071. Χρησιμοποιώντας έντονο ιστορικό και θρησκευτικό τόνο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ιερουσαλήμ και η Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκαν με την πίστη που πήρε σάρκα και οστά στο Αχλάτ». Μια σαφής ακόμη αναφορά στην κόντρα της Τουρκίας με το Ισραήλ.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να εμπεδώσει το κυβερνητικό αφήγημα για τη θέση της χώρας του στο διεθνές σύστημα: «Ας μην έχει κανείς καμία αμφιβολία. Η αυγή μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έχει ήδη ξημερώσει. Η οικοδόμηση του "Αιώνα της Τουρκίας" έχει αρχίσει».

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