Τουρκία: Έρευνα σε βάρος του Βρετανού οικονομολόγου Τίμοθι Ας για προσβολή του Ερντογάν

Δικαστική έρευνα για «προσβολή του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησαν οι τουρκικές αρχές σε βάρος του Βρετανού οικονομολόγου Τίμοθι Ας, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

Αφορμή για την κινητοποίηση της δικαιοσύνης στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah. Το οπτικό υλικό καταγράφηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Αλικαρνασσό, με τον γνωστό αναλυτή να συγκρίνει τον Τούρκο πρόεδρο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. «Θα έλεγα ότι ζούμε σε μια εποχή ηγετών ίσως κοινωνιοπαθών... Βλέπετε, Νετανιάχου, Ερντογάν...», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτού ανακαλέσει άμεσα τα λόγια του. «Ωχ, δεν το εννοώ αυτό. Το παίρνω πίσω. Σταματήστε τη μαγνητοσκόπηση», πρόσθεσε επιτόπου.

Η απάντηση του αναλυτή και το πλαίσιο των διώξεων

Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο οικονομολόγος της RBC BlueBay Asset Management ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για οποιαδήποτε έρευνα που να τον αφορά. Χαρακτήρισε τη φράση του ως γλωσσικό ολίσθημα που διορθώθηκε αμέσως, σημειώνοντας ότι η συνάντηση καλυπτόταν από τον κανόνα του Chatham House, βάσει του οποίου απαγορεύεται η ταυτοποίηση των ομιλητών.

Την ίδια ώρα, ο Τίμοθι Ας τοποθετήθηκε και μέσω του X, επισημαίνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να θίξει κανέναν. Όπως ανέφερε, ο Ερντογάν υπερασπίστηκε γενναία τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, επομένως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο σύγκρισης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κι όμως, οι δικαστικές υποθέσεις με ανάλογο αντικείμενο παραμένουν συχνό φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Τουρκία -ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και πολιτικοί- έχουν διωχθεί για προσβολή του προέδρου, πολλές φορές ακόμη και για παλαιές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Πάντως όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε αναρτησή του στο X η έρευνα εναντίον του - μετά και την συγγνώμη του - σταμάτησε.

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