Πήγε για εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία και κατέληξε σε νοσοκομείο με αιμάτωμα στο κεφάλι

Έλληνας ασθενής ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2025 για οδοντιατρική θεραπεία και χρειάστηκε ειδική επιχείρηση επαναπατρισμού μέσω του υπουργείου Υγείας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πήγε για εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία και κατέληξε σε νοσοκομείο με αιμάτωμα στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία νέα μαρτυρία φέρνει στο φως τις δραματικές συνέπειες που μπορούν να έχουν οι οδοντιατρικές επεμβάσεις στην Τουρκία, καθώς 52χρονος άνδρας βρέθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας αντί να ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Το περιστατικό παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Live News», με την κουμπάρα του ασθενούς να περιγράφει πώς μια υπόσχεση για οικονομικά εμφυτεύματα δοντιών στην Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκε σε πολύμηνο εφιάλτη.

Ο 52χρονος αναχώρησε από την Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου 2025, επιλέγοντας ένα πλήρες πακέτο που διαφημιζόταν σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή και περιλάμβανε διαμονή σε ξενοδοχείο, μετακινήσεις με ιδιωτικό βαν και ταχύτατη ολοκλήρωση των εργασιών. Το σχέδιο προέβλεπε εξαγωγές την πρώτη ημέρα, τοποθέτηση των εμφυτευμάτων τη δεύτερη και ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα σε τέσσερα εικοσιτετράωρα. Όμως, οι δικοί του άνθρωποι έχασαν ξαφνικά κάθε επαφή μαζί του, καθώς σταμάτησε να απαντά σε κλήσεις και μηνύματα. Όταν η κουμπάρα του αναζήτησε εξηγήσεις από την κλινική, οι υπεύθυνοι ζήτησαν άμεσα τα στοιχεία συγγενών του, ενημερώνοντας πως ο άνδρας είχε διακομιστεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο έχοντας υποστεί αιμάτωμα στο κεφάλι.

Επιχείρηση επαναπατρισμού και υπέρογκες χρεώσεις

Η επιστροφή του στην Ελλάδα εξελίχθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Εξαιτίας της κατάστασής του απαγορευόταν η μετακίνηση με αεροπλάνο, γεγονός που επέβαλε την άμεση παρέμβαση του ελληνικού προξενείου και του υπουργείου Υγείας για την οργάνωση οδικής μεταφοράς. Ο ασθενής μεταφέρθηκε με όχημα μέχρι τα σύνορα, όπου τον παρέλαβε ελληνικό ασθενοφόρο για να τον οδηγήσει στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Συνολικά νοσηλεύτηκε περίπου 15 ημέρες στην Τουρκία και ακόμη 20 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ώρα, το ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα στην Τουρκία αξίωσε αρχικά το ποσό των 20.000 ευρώ για τα νοσήλια, με την οικογένεια να καταβάλλει τελικά 3.000 ευρώ. Δέκα μήνες μετά την περιπέτεια, ο 52χρονος δεν έχει ανακτήσει πλήρως τη λειτουργικότητά του, συνεχίζοντας να ζει με τις συνέπειες του αιματώματος.

Το κύμα οδοντιατρικού τουρισμού και οι κίνδυνοι

Η συγκεκριμένη καταγγελία συνδέεται άμεσα με την υπόθεση του 53χρονου Αλέξανδρου, ο οποίος ταξίδεψε στην Αττάλεια για εμφυτεύματα δοντιών και παραμένει διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι χαμηλές τιμές ωθούν διαρκώς περισσότερους πολίτες σε διασυνοριακές λύσεις. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία συνταξιούχου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ανέφερε στην εκπομπή ότι ταξίδεψε στη Βόρεια Μακεδονία για γέφυρα τριών δοντιών, πληρώνοντας 150 ευρώ έναντι των 450 ευρώ που απαιτούνταν στην Ελλάδα, συναντώντας στον χώρο αναμονής δεκάδες άλλους Έλληνες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τέτοιου είδους επεμβατικές θεραπείες και σύνθετες αποκαταστάσεις απαιτούν αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα, τα οποία συχνά παρακάμπτονται στον βωμό του φθηνού και γρήγορου κέρδους.

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