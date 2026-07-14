Βακτήρια από περιοδοντίτιδα μπορεί να οδηγήσουν σε στένωση αορτικής βαλβίδας

Περιοδοντίτιδα και στένωση αορτικής βαλβίδας: Η νέα σύνδεση που μελετούν οι επιστήμονες.

Newsbomb

Βακτήρια από περιοδοντίτιδα μπορεί να οδηγήσουν σε στένωση αορτικής βαλβίδας
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ΥΓΕΙΑ
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Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι τα βακτήρια, που συνδέονται με την ασθένεια των ούλων, μπορεί να παίζουν ρόλο στη στένωση της αορτικής βαλβίδας, μια πάθηση κατά την οποία η αορτική βαλβίδα της καρδιάς στενεύει και γίνεται πιο δύσκαμπτη (σκληραίνει). Το εύρημα είναι σημαντικό, αλλά ακόμη πρώιμο: δεν αποδεικνύει ότι η περιοδοντίτιδα προκαλεί άμεσα ασθένεια των καρδιακών βαλβίδων στους ανθρώπους.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο Basic Cardiovascular Sciences Scientific Sessions 2026 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα επισήμως σε κάποιο περιοδικό ιατρικής επιθεώρησης.

Επικεντρώνεται στο Porphyromonas gingivalis, ένα βακτήριο που σχετίζεται έντονα με την περιοδοντίτιδα. Επιστήμονες το βρήκαν σε ασβεστοποιημένο ιστό ανθρώπινης αορτικής βαλβίδας και στη συνέχεια, με μελέτες σε πειραματόζωα ποντίκια, εξέτασαν εάν θα μπορούσε να προάγει τη βλάβη της βαλβίδας.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν ιστό ανθρώπινης καρδιακής βαλβίδας, που αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης αντικατάστασης βαλβίδας. Διαπίστωσαν ότι το P. gingivalis ήταν πιο συχνό στις ασβεστωμένες αορτικές βαλβίδες παρά σε βαλβίδες που επηρεάστηκαν από άλλες ασθένειες.

Σε πειράματα σε ποντίκια, η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ζωντανό P. gingivalis οδήγησε σε συσσώρευση βακτηρίων στην αορτική βαλβίδα, περισσότερες εναποθέσεις ασβεστίου και σημάδια αορτικής στένωσης. Όταν οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αντιβιοτικά προληπτικά ή μπλόκαραν το φλεγμονώδες μόριο IL-1β, η ασβεστοποίηση της βαλβίδας και τα συμπτώματα μειώθηκαν.

Αυτό υποδηλώνει μια πιθανή οδό: τα βακτήρια της ουλίτιδας πιθανώς εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος, φτάνουν στην αορτική βαλβίδα, προκαλούν φλεγμονή και έτσι συμβάλουν στην ασβεστοποίησή της.

Τι είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδας;

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας συμβαίνει όταν η αορτική βαλβίδα στενεύει, τα τοιχώματα παχαίνουν ή ασβεστοποιείται. Αυτό περιορίζει τη ροή του αίματος από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα και την αναγκάζει να εργαστεί σκληρότερα.

Η πρώιμη νόσος μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα. Καθώς επιδεινώνεται, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • πόνο στο στήθος
  • δύσπνοια
  • κόπωση
  • ζάλη
  • λιποθυμία
  • μειωμένη ανοχή στην άσκηση
  • σημάδια καρδιακής ανεπάρκειας

Η εκτεταμένη αορτική στένωση είναι σοβαρή. Προς το παρόν, δεν υπάρχει φάρμακο που να έχει αποδειχθεί ότι σταματά ή να αντιστρέφει την ασβεστοποιητική στένωση της αορτικής βαλβίδας. Η προχωρημένη νόσος συνήθως αντιμετωπίζεται με χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας.

περιοδοντιτιδα

Τι είναι η περιοδοντίτιδα;

Η περιοδοντίτιδα είναι προχωρημένη ουλίτιδα. Αναπτύσσεται όταν πλάκα και πέτρα στα δόντια επιτρέπουν στα βακτήρια να φλεγμαίνουν και να βλάψουν τους ιστούς που στηρίζουν τα δόντια.

Τα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν πρησμένα ούλα που αιμορραγούν, κακοσμία στόματος, υποχώρηση των ούλων, χαλαρά δόντια, ευαίσθητα δόντια ή πόνο κατά το μάσημα της τροφής. Το κάπνισμα, ο διαβήτης, η κακή στοματική υγιεινή και η περιορισμένη οδοντιατρική φροντίδα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Η περιοδοντίτιδα έχει ήδη συνδεθεί με ευρύτερους παράγοντες φλεγμονής και καρδιαγγειακού κινδύνου. Αυτή η νέα μελέτη προσθέτει έναν πιθανό μηχανισμό βλάβης στην αορτική βαλβίδα, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα σε ανθρώπους.

Σημαίνει αυτό ότι η ουλίτιδα προκαλεί στένωση αορτής;

Όχι. Το ισχυρότερο μέρος της μελέτης είναι η βιολογική αξιοπιστία: οι ερευνητές βρήκαν το βακτήριο της περιοδοντίτιδας στον ιστό της κατεστραμμένης ανθρώπινης βαλβίδας και έδειξαν έναν πιθανό μηχανισμό-εξήγηση σε ποντίκια.

Αλλά τα στοιχεία δεν επαρκούν για να πούμε ότι η θεραπεία της ουλίτιδας θα αποτρέψει τη στένωση αορτής. Άλλωστε, τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά, επειδή η μελέτη δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί ως πλήρες χειρόγραφο με αξιολόγηση από ομότιμους.

Η σωστή ερμηνεία είναι ότι η υγεία των ούλων μπορεί να είναι ένας ακόμη παράγοντας καρδιαγγειακής υγείας, αλλά όχι ο μόνος.

Τι κρατάμε από τη νέα έρευνα

Η πρακτική συμβουλή είναι απλή: λάβετε σοβαρά υπόψη την ουλίτιδα. Βουρτσίζετε δύο φορές την ημέρα, καθαρίστε ανάμεσα στα δόντια, αποφύγετε το κάπνισμα και επισκεφθείτε τακτικά οδοντίατρο, ειδικά εάν τα ούλα σας αιμορραγούν ή τα δόντια σας είναι χαλαρά.

Τα άτομα με γνωστή στένωση αορτής δεν πρέπει να υποθέτουν ότι η οδοντιατρική φροντίδα θα αντιστρέψει τη στένωση της βαλβίδας. Χρειάζονται καρδιολογική παρακολούθηση, ηχοκαρδιογραφήματα και επείγουσα αξιολόγηση για πόνο στο στήθος, λιποθυμία ή επιδεινούμενη δύσπνοια.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει μια πιθανή σύνδεση μεταξύ της περιοδοντίτιδας και της στένωσης της αορτικής βαλβίδας μέσω του βακτηρίου P. gingivalis, της φλεγμονής που προκαλεί και της ασβεστοποίησης της βαλβίδας. Είναι ένα πολλά υποσχόμενο εύρημα, αλλά όχι η οριστική απόδειξη, ότι η ουλίτιδα προκαλεί στένωση της καρδιακής βαλβίδας.

Η στοματική υγεία είναι μέρος της συνολικής υγείας. Η αντιμετώπιση της ουλίτιδας, η αποφυγή του καπνίσματος και οι τακτικοί οδοντιατρικοί και ιατρικοί έλεγχοι μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του ευρύτερου φλεγμονώδους και καρδιαγγειακού κινδύνου.

Πηγές:
heart.org
medicaldaily.com
sciencedaily.com
medicalxpress.com
cdc.gov
heart.org

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