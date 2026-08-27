Νέες απειλές της Τουρκίας για την βάση drone στη Ρόδο: «Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα»

Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου

Μίλτος Τσεκούρας

Νέες απειλές της Τουρκίας για την βάση drone στη Ρόδο: «Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα»
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  • Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρεί ότι η δημιουργία βάσης drone στη Ρόδο παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς του νησιού.
  • Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
  • Η Τουρκία δηλώνει ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες.
  • Το τουρκικό ΥΠΑΜ χαρακτηρίζει «θετική» τη μεταφορά των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
  • Η Άγκυρα δηλώνει ότι θα στηρίζει κάθε βήμα που συμβάλλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα και είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.
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Νέα πρόκληση από την Τουρκία με επίκεντρο τη Ρόδο, καθώς το υπουργείο Άμυνας της χώρας αντιδρά στον σχεδιασμό για τη δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο νησί.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε, σύμφωνα με την τουρκική θέση, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου.

«Ένα πιθανό βήμα για τη δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα αποτελούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού», αναφέρει χαρακτηριστικά η Άγκυρα.

Το τουρκικό υπουργείο προειδοποιεί παράλληλα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρέαζε αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

«Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Άγκυρα προσθέτει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει «αποφασιστικά» τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, όπως υποστηρίζει ότι απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, και προειδοποιεί ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

«Θετικό βήμα» η μεταφορά των Patriot

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει «θετική» την απόφαση της Ελλάδας να μεταφέρει το σύστημα αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η μεταφορά αποτελεί βήμα προς την «ανατροπή της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής».

«Αξιολογούμε την απόφαση για μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΑΜ.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη θέση της ότι το καθεστώς των νησιών καθορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις.

Η τουρκική ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι η Άγκυρα θα στηρίζει κάθε, όπως το χαρακτηρίζει, εποικοδομητικό βήμα που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο

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