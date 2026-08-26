Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Λαμβάνουμε μέτρα ακόμη και για πόλεμο στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σε έγγραφο, το οποίο αποκάλυψε το Nordic Monitor και έχει την υπογραφή του υπουργού Εθνικής Άμυνας γίνεται αναφορά  ότι η Τουρκία προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο,

Μίλτος Τσεκούρας

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Λαμβάνουμε μέτρα ακόμη και για πόλεμο στην Ανατολική Μεσόγειο»
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  • Η Τουρκία προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
  • Το τουρκικό υπουργείο παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές δραστηριότητες και εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αντιδρά όπου κρίνεται απαραίτητο.
  • Η Τουρκία αναγνωρίζει την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ, υπό τον όρο ότι αυτή είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και δεν στρέφεται κατά τρίτων χωρών.
  • Η Τουρκία συνδέει τις περιφερειακές στρατιωτικές εξελίξεις με την πολιτική της στα κατεχόμενα της Κύπρου και δηλώνει αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια και τα συμφέροντά της μαζί με αυτά της ΤΔΒΚ.
  • Το επίσημο έγγραφο δεν θεωρεί τον πόλεμο επικείμενο ούτε κατονομάζει συγκεκριμένο αντίπαλο, αλλά επιβεβαιώνει την επεξεργασία και λήψη μέτρων για σενάρια πολέμου στην περιοχή.
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Η Τουρκία δηλώνει ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων κρίσης, έντασης, αλλά και πολέμου, σύμφωνα με επίσημη απάντηση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς την τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Το έγγραφο, το οποίο αποκάλυψε το Nordic Monitor και φέρει ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026, έχει την υπογραφή του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ και αφορά γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Γκαζιαντέπ Χασάν Οζτουρκμέν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην Ελλάδα και ειδικότερα στις στρατιωτικές δραστηριότητες και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Αθήνας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην ολοένα στενότερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ.

«Λαμβάνονται μέτρα» ακόμη και για το ενδεχόμενο πολέμου

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της απάντησης βρίσκεται στην κατακλείδα του εγγράφου. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για κάθε πιθανή εξέλιξη στην περιοχή.

Στην ίδια αναφορά περιλαμβάνονται ρητά οι «κρίσεις, οι εντάσεις και ο πόλεμος».

Παράλληλα, το υπουργείο σημειώνει ότι η ασφάλεια της Τουρκίας και της ευρύτερης περιοχής παρακολουθείται διαρκώς.

Η διατύπωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δείχνει ότι ο τουρκικός αμυντικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα σεναρίων, από μια περίοδο αυξημένης έντασης έως και το ενδεχόμενο ένοπλης σύγκρουσης.

Ωστόσο, το έγγραφο δεν αναφέρει ότι η Τουρκία θεωρεί έναν πόλεμο επικείμενο, ούτε προσδιορίζει συγκεκριμένο αντίπαλο ή συγκεκριμένο σενάριο σύγκρουσης.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της Ελλάδας

Στην ίδια απάντηση, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο τουρκικό υπουργείο φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη关注 στις στρατιωτικές συνεργασίες, στις ασκήσεις και στις κινήσεις των δύο χωρών, αλλά και στις δημόσιες δηλώσεις που σχετίζονται με την αμυντική πολιτική της Αθήνας.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι, όπου κρίνεται απαραίτητο, προχωρά εγκαίρως στις απαιτούμενες αντιδράσεις.

Η αναφορά εντάσσεται στο πάγιο πλαίσιο της τουρκικής ρητορικής για την ασφάλεια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της χρονικής συγκυρίας και της παράλληλης αναφοράς στη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ.

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Η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ

Ιδιαίτερο κεφάλαιο της απάντησης αποτελεί η ελληνοϊσραηλινή αμυντική συνεργασία.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από τομείς, μεταξύ των οποίων η αμυντική βιομηχανία, η στρατιωτική εκπαίδευση, οι ασκήσεις και η τεχνολογία.

Η Άγκυρα αναφέρει ότι θεωρεί θεμιτή τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές καλής γειτονίας και τις συμμαχικές υποχρεώσεις και ότι δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών.

Ταυτόχρονα, όμως, καθιστά σαφές ότι η συγκεκριμένη στρατιωτική συνεργασία παρακολουθείται στενά από τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και το υπουργείο Άμυνας.

Η αναφορά στην Κύπρο και τα κατεχόμενα

Όπως τονίζει το Sigmalive, το έγγραφο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς η τουρκική κυβέρνηση συνδέει τις περιφερειακές στρατιωτικές εξελίξεις με την πολιτική της στα κατεχόμενα.

Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ δεν έχει προκαλέσει αλλαγή ούτε στις σχέσεις της Τουρκίας με το ψευδοκράτος ούτε στην προσέγγιση της Άγκυρας όσον αφορά «την ασφάλεια του νησιού».

«Η χώρα μας παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την ασφάλεια και τα δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας μας και της ΤΔΒΚ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η διατύπωση αυτή, σε συνδυασμό με την αναφορά σε προετοιμασίες για «κρίσεις, εντάσεις και πόλεμο», αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα εντάσσει την Κύπρο στον ευρύτερο στρατηγικό και στρατιωτικό σχεδιασμό της για την Ανατολική Μεσόγειο.

Το επίσημο έγγραφο δεν αναφέρει ότι ένας πόλεμος θεωρείται επικείμενος ούτε κατονομάζει συγκεκριμένο αντίπαλο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επιβεβαιώνει, ωστόσο, ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.

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