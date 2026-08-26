Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινά η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

Η Άγκυρα ανακοίνωσε μονομερώς θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Καστελλόριζο, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να προαναγγέλλει ευρωπαϊκή απάντηση από θέση ισχύος την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για οριστικό ναυάγιο των «ήρεμων νερών»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινά η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο
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  • Η Αθήνα απαντά στις τουρκικές μονομερείς κινήσεις με διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη, βασιζόμενη στο διεθνές δίκαιο και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τονίζει ότι η Ελλάδα δεν απειλεί ούτε δέχεται απειλές και δεν θα παρακολουθεί παθητικά τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο.
  • Η Τουρκία διατηρεί υψηλούς τόνους στα μέσα ενημέρωσης και εκφράζει δυσφορία για τις ελληνικές αντιδράσεις, προσπαθώντας να αντιστρέψει τους ρόλους στην αντιπαράθεση.
  • Η ελληνική αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας και την έλλειψη εθνικής στρατηγικής, ειδικά σε σχέση με την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία.
  • Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν την εκλογική εκμετάλλευση του πατριωτισμού και την ανεπαρκή προστασία των νησιών του Αιγαίου από τουρκικές προσεγγίσεις.
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Από θέση ισχύος και με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο διαμηνύει η Αθήνα ότι απαντά στις τουρκικές κινήσεις, την ώρα που η Άγκυρα συντηρεί την ένταση και η αντιπολίτευση καταγγέλλει ναυάγιο στο δόγμα των «ήρεμων νερών».

Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως οι σχέσεις καλής γειτονίας δεν συνεπάγονται καμία απολύτως έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα δεν πρόκειται να παρακολουθεί παθητικά καμία πρόκληση στο πεδίο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η αποτρεπτική ισχύς της χώρας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που της επιτρέπει να θέσει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού.

Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης συντηρούν το θέμα σε υψηλούς τόνους, με κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Άγκυρα να εκφράζουν έντονη δυσφορία και να επιχειρούν να αντιστρέψουν τους ρόλους. Η εφημερίδα Sabah υποστηρίζει ότι η κίνηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα εξόργισε την Αθήνα, κάνοντας λόγο για προκλητικά βήματα από την ελληνική πλευρά. Στο ίδιο κλίμα κινείται ακόμη και το αντιπολιτευόμενο τουρκικό δίκτυο Halk TV, το οποίο μετέδωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει δράση ενεργοποιώντας το χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις τουρκικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο.

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για Patriot και Αιγαίο

Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, ζητώντας εξηγήσεις για το πώς τα «ήρεμα νερά» μετατράπηκαν σε πεδίο αυξημένης τουρκικής προκλητικότητας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν τη Νέα Δημοκρατία για όψιμη επίκληση πατριωτισμού λόγω εκλογών, καταγγέλλοντας ότι Τούρκοι ψαράδες φτάνουν να κινούνται μόλις 100 μέτρα από την Τήνο και άλλα νησιά. Όπως τονίζουν στελέχη της, η απουσία συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής αποτυπώνεται καθαρά και στην υπόθεση της ελληνικής συστοιχίας Patriot, η οποία παραμένει εγκατεστημένη στη Σαουδική Αραβία.

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