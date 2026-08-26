Ελληνοτουρκικά:  Η Αθήνα δεν θέλει κρίση αλλά δεν φοβάται να απαντήσει αν χρειαστεί 

Το μήνυμα του Μαξίμου απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις: Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση και απεύχεται μια κρίση, αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου – «Θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει» – Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν

Κώστας Τσιτούνας

Ελληνοτουρκικά:  Η Αθήνα δεν θέλει κρίση αλλά δεν φοβάται να απαντήσει αν χρειαστεί 
ΕΘΝΙΚΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα δεν επιδιώκει κρίση με την Τουρκία αλλά δεν θα ανεχτεί παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και θα απαντήσει αν χρειαστεί.
  • Η κυβέρνηση επιθυμεί τον διάλογο και τη διπλωματία, χωρίς όμως να υποχωρεί στις διεκδικήσεις της.
  • Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, αλλά η Αθήνα παραμένει ανοιχτή σε μελλοντικό διάλογο.
  • Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ με στρατιωτικά μέσα και διεθνείς συμφωνίες για να στηρίξει τη διπλωματία της.
  • Ο ενεργειακός σχεδιασμός, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, προχωρά παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας.
Snapshot powered by AI

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επαναφέρει κινήσεις και πρωτοβουλίες που προκαλούν την Αθήνα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να στείλει ένα διπλό μήνυμα: η Ελλάδα επιλέγει τον διάλογο και τη διπλωματία, αλλά δεν πρόκειται να μείνει αδρανής εάν η Τουρκία επιχειρήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η κυβέρνηση δεν θέλει να δημιουργήσει κλίμα ανησυχίας στην κοινωνία ούτε να οδηγήσει την κατάσταση σε μια νέα κρίση. Αντίθετα, όπως διαμηνύει, επιθυμεί να συνεχιστούν οι δίαυλοι επικοινωνίας και να παραμείνει ανοιχτή η δυνατότητα πολιτικής και διπλωματικής διαχείρισης των εντάσεων.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Αθήνα αποκλείει την αντίδραση εάν η κατάσταση ξεφύγει.

«Ελπίζω να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο»

Η πιο χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορά ακριβώς το ενδεχόμενο μιας αντίδρασης της Ελλάδας επί του πεδίου.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα έχει «κάθε αντίδραση και κάθε απάντηση που πρέπει να έχει», όπως έχει αποδείξει, όπως είπε, και σε προηγούμενες κρίσεις.

Την ίδια στιγμή, όμως, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο.

Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο της κυβερνητικής γραμμής: η Αθήνα θέλει να αποφύγει μια στρατιωτική ή θερμή αντιπαράθεση, χωρίς όμως να προαναγγέλλει ότι θα μείνει χωρίς απάντηση εάν υπάρξει πραγματική πρόκληση επί του πεδίου.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δεν μιλά για επιθετική στρατηγική, αλλά για αποτροπή και δυνατότητα αντίδρασης.

Διάλογος, αλλά όχι υποχώρηση

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι η επικοινωνία με την Τουρκία δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας.

«Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση», είναι η κυβερνητική θέση.

Η Αθήνα θέλει να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους με την Άγκυρα, καθώς θεωρεί ότι ακόμη και στις δύσκολες περιόδους η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός αποκλιμάκωσης.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα συνομιλεί με την Τουρκία δεν σημαίνει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ότι αποδέχεται τις τουρκικές θέσεις.

Αντιθέτως, το Μαξίμου υποστηρίζει ότι η χώρα συνομιλεί από θέση μεγαλύτερης ισχύος σε σχέση με το παρελθόν.

Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση για μια πιθανή νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ξεκάθαρη:

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι προγραμματισμένο.

Η κυβέρνηση, πάντως, δεν κλείνει την πόρτα σε μια μελλοντική συνάντηση. Όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, η Αθήνα επί της αρχής είναι ανοιχτή στον διάλογο και επιθυμεί να συνεχίσει να έχει ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας με την Τουρκία.

Άρα, το επόμενο τετ-α-τετ Μητσοτάκη–Ερντογάν δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή ειλημμένη απόφαση ή προγραμματισμένο γεγονός.

Εφόσον υπάρξει, θα εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης για διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας.

Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας

Παράλληλα με τον διάλογο, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τη βασική ελληνική θέση για το περιεχόμενο της ελληνοτουρκικής διαφοράς.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, δεν πρόκειται να συζητήσει κάτι διαφορετικό από την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Αυτό αποτελεί την κεντρική κόκκινη γραμμή της Αθήνας.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης το σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων και επιμένει ότι η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μπορεί να γίνει μόνο μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Οι τουρκικές προκλήσεις δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση

Η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις της Άγκυρας, με ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες που αφορούν θαλάσσιες περιοχές και επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις τουρκικές κινήσεις που θεωρεί ότι παραβιάζουν ή επιχειρούν να παρακάμψουν το Διεθνές Δίκαιο.

Και εδώ επανέρχεται το μήνυμα της αποτροπής.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν θα περιμένει απλώς να δει τι θα κάνει η Τουρκία. Έχει ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική και διπλωματική της θέση και, εάν χρειαστεί, θα αντιδράσει.

Το σημαντικό, όμως, είναι ότι η Αθήνα δεν παρουσιάζει την αντίδραση ως επιδίωξη.

Το αντίθετο.

Την απεύχεται και θέλει να εξαντλείται κάθε δυνατότητα διπλωματικής διαχείρισης πριν η κατάσταση φτάσει σε επικίνδυνο σημείο.

Η ισχύς πίσω από τη διπλωματία

Το κυβερνητικό αφήγημα στηρίζεται στην άποψη ότι η σημερινή Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αποτρεπτική ισχύ.

Τα Rafale, οι Belharra, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και οι συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο αποτελούν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μέρος μιας συνολικής στρατηγικής ενίσχυσης της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τον οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως σημαντικό βήμα για την αποτύπωση των ελληνικών δικαιωμάτων και των δυνητικών ορίων της χώρας.

Το επιχείρημα της Αθήνας είναι ότι η διπλωματία έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν συνοδεύεται από πραγματική αποτρεπτική ισχύ.

Το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου και η επόμενη δοκιμασία

Σημαντικό κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών εξελίξεων αποτελεί και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το έργο θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό του και με τη συμμετοχή γαλλικού ομίλου.

Η θέση αυτή δείχνει ότι η Αθήνα δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον ενεργειακό και γεωστρατηγικό της σχεδιασμό λόγω των τουρκικών αντιδράσεων.

Παράλληλα, όμως, γνωρίζει ότι τέτοια έργα μπορούν να αποτελέσουν σημεία έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γι' αυτό και το μήνυμα της κυβέρνησης παραμένει διπλό: προχωράμε τον σχεδιασμό μας, αλλά δεν αναζητούμε σύγκρουση.

Η επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά

Η Αθήνα βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση.

Θέλει να συνεχίσει τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν θέλει να δώσει την εικόνα ότι ο διάλογος οδηγεί σε υποχωρήσεις.

Θέλει να αποφύγει μια κρίση, αλλά ταυτόχρονα θέλει να καταστήσει σαφές ότι διαθέτει την ικανότητα να απαντήσει εάν χρειαστεί.

Θέλει ανοιχτούς διαύλους με τον Ερντογάν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών.

Και κυρίως, θέλει να περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν αναζητά την ένταση, αλλά ούτε πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα.

Η φράση που συνοψίζει την κυβερνητική γραμμή είναι ουσιαστικά μία:

Η Ελλάδα επενδύει στην ειρήνη και στον διάλογο, αλλά εάν χρειαστεί, θα δώσει την απάντηση που αρμόζει σε ένα ισχυρό κράτος.

Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το Μαξίμου στην Άγκυρα: η Αθήνα θέλει να παραμείνουν τα νερά ήρεμα, αλλά δεν πρόκειται να θεωρήσει την ηρεμία συνώνυμη με την υποχώρηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Η διαδρομή από τις «Διαδόσεις» στις μεγάλες επιτυχίες - Οι συνεργασίες που άφησαν εποχή

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή νοημοσύνη: Νέο μοντέλο επεξεργάστηκε 5 τρισ. δεδομένα με μία μόνο εντολή - Είναι ικανό να κατανοήσει το σύμπαν

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Dolly Parton: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «Βασίλισσας της Κάντρι»

07:10ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα των τελευταίων ετών

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φυσικό αέριο: Η Ευρώπη… τρέχει να προλάβει τον χειμώνα – Το εφιαλτικό σενάριο των €100/MWh

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: «Έρχομαι να σε σκοτώσω» - Ο 18χρονος απείλησε τη 19χρονη αφού πρώτα την μαχαίρωσε

06:50ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνοτουρκικά:  Η Αθήνα δεν θέλει κρίση αλλά δεν φοβάται να απαντήσει αν χρειαστεί 

06:45LIFESTYLE

Η Kate Moss πρωταγωνιστεί στην ανοιξιάτικη καμπάνια της Gucci τραγουδώντας «Wicked Games»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος «θερμικός θόλος» θα σαρώσει την Ελλάδα - Πότε κορυφώνεται το ακραίο κύμα ζέστης

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ρωγμές στα σπίτια, ανασφάλεια και αγωνία – Πάνω από 10 οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα - Δείτε τον χάρτη

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 βαθμούς - Από αύριο μικρή «ανάσα»

06:10ΕΘΝΙΚΑ

Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινά η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Αυγούστου

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές - Στα 86,80 δολάρια το Brent

05:15ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ηγέτης κοινότητας αυτόχθονων δολοφονήθηκε στον Αμαζόνιο γιατί αντέδρασε σε ξένους «εισβολείς»

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 35χρονος οδήγησε από την Καλιφόρνια στο Καπιτώλιο κουβαλώντας γκιλοτίνα - Συνελήφθη για κατοχή επικίνδυνου όπλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη και τι σημαίνει το Super El Nino

06:10ΕΘΝΙΚΑ

Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινά η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος «θερμικός θόλος» θα σαρώσει την Ελλάδα - Πότε κορυφώνεται το ακραίο κύμα ζέστης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

22:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα έρευνα: Οι άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη λένε λιγότερα ψέματα - Πώς το εξηγεί η επιστήμη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,7 εκατ. ευρώ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ρωγμές στα σπίτια, ανασφάλεια και αγωνία – Πάνω από 10 οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οδηγός ταξί παρέσυρε κατά λάθος γατάκι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 βαθμούς - Από αύριο μικρή «ανάσα»

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: «Έρχομαι να σε σκοτώσω» - Ο 18χρονος απείλησε τη 19χρονη αφού πρώτα την μαχαίρωσε

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την ξαφνική πτήση του διευθυντή της CIA στη Μόσχα – Αναφορές ότι συναντήθηκε με Πούτιν

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένα βήμα πριν την έξοδο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Μπάρακ - Η «κόντρα» με την Λάρα Λούμερ - «Βρείτε κάποιον που δεν θα υπερασπίζεται τα τουρκικά συμφέροντα αλλά τα αμερικάνικα»

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ουκρανία παύση των επιθέσεων στη Ρωσία κατά την παραμονή Ράτκλιφ - Διαψεύδει το Κρεμλίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ