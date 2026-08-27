Τραμπ: Η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ

Την εκτίμηση ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να στραφεί κατά συμμαχικών εδαφών διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσινγκτον την Πέμπτη, αναφερόμενος και στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν πρόκειται να εξαπολύσει επίθεση εναντίον εδαφών του ΝΑΤΟ. Η τοποθέτηση αυτή της Ουάσινγκτον καταγράφεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων γύρω από τις προθέσεις της Μόσχας και την ασφάλεια των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Η στάση της Μόσχας και τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου, η συμπεριφορά του Κρεμλίνου παραμένει ελεγχόμενη σε κρίσιμα γεωστρατηγικά πεδία. «Η Ρωσία έχει συμπεριφερθεί αρκετά καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις εξελίξεις με τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η επανάληψη της θέσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα δοκιμάσει τα όρια της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αποσκοπεί στον περιορισμό των σεναρίων περί στρατιωτικής εμπλοκής..

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