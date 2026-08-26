Ο Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο μυστική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ένα απόρρητο κείμενο συμφωνίας πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία.

Αυτό ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο πηγές στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Τραμπ συνεχίζει να επιμένει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι η Σαουδική Αραβία να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Το έγγραφο απεστάλη στο Κογκρέσο στις 24 Αυγούστου. Το Κογκρέσο έχει 90 ημέρες για να το εξετάσει: εκτός εάν ένα κοινό ψήφισμα αντιταχθεί στη συμφωνία, αυτή θα τεθεί σε ισχύ αυτόματα.

Διαβάστε επίσης