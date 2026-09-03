Απίστευτο βίντεο: Δύο ποντίκια... μονομάχησαν σε αποβάθρα στο Μετρό του Λονδίνου

Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο και χαριτωμένο θέαμα βρέθηκαν επιβάτες του Μετρό του Λονδίνου, όταν αντίκρισαν δύο ποντίκια να... παλεύουν στην αποβάθρα, προκαλώντας γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Oxford Circus. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τα δύο τρωκτικά να κυνηγούν το ένα το άλλο και στη συνέχεια να σηκώνονται στα πίσω πόδια τους, σαν να είναι έτοιμα να ανταλλάξουν... γροθιές.

Η «μάχη» εκτυλίχθηκε κοντά στην κίτρινη γραμμή της αποβάθρας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, πριν τα δύο ποντίκια απομακρυνθούν από το σημείο τρέχοντας.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Dcnj_E_IEDK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Μας ζέστανε την καρδιά να τα βλέπουμε να παίζουν και να παλεύουν μεταξύ τους. Εγώ και ο φίλος μου ο Άαρον δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε», δήλωσε η Σόνια Μάνσφιλντ, η οποία τράβηξε το βίντεο, μιλώντας στο Storyful.

Όπως είναι φυσικό, το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν χιουμοριστικά την κατάσταση, παρακαλώντας τους επιβάτες του Μετρό να υπενθυμίσουν στα τρωκτικά να προσέχουν το κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας.