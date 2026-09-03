Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί από εισπνοή τοξικών αερίων

Snapshot Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Νιγηρία από εισπνοή τοξικού αερίου κατά απόπειρα κλοπής πετρελαίου από αγωγό της εταιρείας Indorama.

Το περιστατικό συνέβη στην Οκρίκα, κοντά στο Πορτ Χάρκορτ, σύμφωνα με τοπική μη κυβερνητική οργάνωση και την αστυνομία της Πολιτείας Ρίβερς.

Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται και πτώματα έχουν εντοπιστεί στον ποταμό, αλλά δεν έχουν περισυλλεγεί ακόμη.

Η κλοπή πετρελαίου και τα σαμποτάζ σε πετρελαιαγωγούς είναι συχνά στο Δέλτα του Νίγηρα και προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική ρύπανση.

Η τραγωδία προκλήθηκε όταν νέοι προσπάθησαν να συνδέσουν σωλήνα σε αγωγό που μεταφέρει πετρελαϊκά προϊόντα από το πετροχημικό εργοστάσιο Indorama Eleme. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σήμερα στη νότια Νιγηρία, αφού εισέπνευσαν ένα τοξικό αέριο, κατά τη διάρκεια απόπειρας τους να κλέψουν πετρέλαιο από έναν αγωγό, σύμφωνα με το Κέντρο για την Προστασία των Νέων και του Περιβάλλοντος (YEAC-Nigeria), μια τοπική μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 37 άνθρωποι πέθαναν αφού εισέπνευσαν καύσιμο της εταιρείας πετροχημικών προϊόντων Indorama και πολλοί άλλοι αγνοούνται» ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Η αστυνομία της Πολιτείας Ρίβερς επιβεβαίωσε το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Οκρίκα, κοντά στο Πορτ Χάρκορτ, την πρωτεύουσα της περιφέρειας αυτής. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει προς το παρόν τον αριθμό των θυμάτων.

Τα σαμποτάζ σε πετρελαιαγωγούς και η κλοπή πετρελαίου είναι συχνό φαινόμενο σε αυτήν την περιοχή, στο Δέλτα του Νίγηρα, και αποτελούν μια βασική αιτία περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μερικοί νέοι συνέδεσαν έναν σωλήνα σε έναν αγωγό που μεταφέρει πετρελαϊκά προϊόντα από το πετροχημικό εργοστάσιο της Indorama Eleme Petrochemical σε πλοία που καταπλέουν στην περιοχή για να φορτώσουν καύσιμα και να τα στείλουν για εξαγωγή.

«Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται και πτώματα θεάθηκαν να πλέουν στον ποταμό, αλλά δεν έχουν περισυλλεχθεί ακόμη», πρόσθεσε η YEAC-Nigeria.