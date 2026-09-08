Πώς η καταστροφή στο Νεπάλ έγινε το τελευταίο θύμα της εκστρατείας «Καθαρό Διαδίκτυο» της Κίνας

Snapshot Οι κινεζικές αρχές εφαρμόζουν την εκστρατεία «Clean Internet 2026» για να ελέγχουν και να περιορίζουν τις ανεπίσημες αναφορές σχετικά με τις πλημμύρες στο Νεπάλ και το Θιβέτ.

Η εκστρατεία ποινικοποιεί την κυκλοφορία πληροφοριών που θεωρούνται «φήμες» και διαγράφει σχόλια και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επίσημος απολογισμός αναφέρει 43 νεκρούς, ενώ ανεπίσημες πηγές κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Οι αρχές προωθούν μόνο τις κρατικές αφηγήσεις και καταστέλλουν ανεξάρτητες ερευνητικές προσπάθειες και αναφορές για την καταστροφή.

Η έλλειψη ενημέρωσης έχει αφήσει οικογένειες αγνοουμένων σε απόγνωση και έχει περιορίσει τη δημόσια ανταπόκριση και αλληλεγγύη. Snapshot powered by AI

Ο Tsering Phuntsok παρακολουθούσε από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στη νότια Ινδία, τις ειδήσεις για τις πλημμύρες στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Ο 46χρονος Θιβετιανός, που ζει εξόριστος, έχει μέλη της οικογένειάς του αγνοούμενα και στις δύο πλευρές των συνόρων. Εκείνοι που βρίσκονται στο Νεπάλ περιλαμβάνονται στις επίσημες κυβερνητικές λίστες, όμως για τους συγγενείς του στο Θιβέτ δεν έχει λάβει καμία απολύτως ενημέρωση.

«Έχω αρχίσει πλέον να προσεύχομαι για αυτούς που χάθηκαν. Πρέπει να αποδεχτώ ότι δεν θα επιστρέψουν [επειδή]… δεν λαμβάνω καμία πληροφορία».

Η καταστροφή από τις πλημμύρες αποτελεί παράδειγμα της αυξανόμενης χρήσης από τις κινεζικές αρχές της εκστρατείας «Clean Internet 2026» («Καθαρό Διαδίκτυο 2026»), της τελευταίας εκδοχής μιας μακροχρόνιας εκστρατείας του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, η οποία ποινικοποιεί οτιδήποτε οι αξιωματούχοι θεωρούν ψευδή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων ανεπίσημων αναφορών σχετικά με τις πλημμύρες.

Πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθεί ένα καθιερωμένο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι αρχές προωθούν τις επίσημες αφηγήσεις, καταστέλλουν ανεξάρτητες αναφορές, αποθαρρύνουν τις προσπάθειες διερεύνησης των αιτιών μιας καταστροφής και τιμωρούν όσους δημοσιεύουν ισχυρισμούς που διαφέρουν από την αφήγηση που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Ενώ οι προηγούμενες εκδοχές της εκστρατείας επικεντρώνονταν στο κυβερνοέγκλημα και τις ηλεκτρονικές παραβιάσεις, πλέον χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για να στοχεύσει αυτό που οι αρχές αποκαλούν «φήμες», στις οποίες περιλαμβάνονται ανεπίσημες πληροφορίες για την καταστροφή.

«Η εκστρατεία έχει διπλό σκοπό. Από τη μία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, όπως η απάτη και η παραπληροφόρηση, και από την άλλη ενισχύει τον έλεγχο των δημόσιων αφηγήσεων», λέει ο Tencho Gyatso από τη Διεθνή Εκστρατεία για το Θιβέτ, μια αμερικανική οργάνωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα των Θιβετιανών.

«Αυτός ο διπλός σκοπός είναι που την κάνει πιο περίπλοκη και δύσκολη στην κριτική».

Τις ώρες που ακολούθησαν τις πλημμύρες, ερευνητές λένε ότι παρατήρησαν τεράστια αύξηση του ενδιαφέροντος στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θέμα βρέθηκε στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις, όμως στη συνέχεια υποχώρησε καθώς σχόλια και αναρτήσεις διαγράφονταν σε πραγματικό χρόνο.

Στιγμιότυπα οθόνης που είδε ο Guardian δείχνουν ότι η κινεζική εφαρμογή WeChat περιόριζε αναρτήσεις σχετικά με τις πλημμύρες. Σε μία περίπτωση, ένας χρήστης ενημερώθηκε από το WeChat ότι μια ανάρτησή του για τις πλημμύρες είχε καταγγελθεί και στη συνέχεια διαγράφηκε επειδή περιείχε «πολιτικά ευαίσθητο περιεχόμενο». Μια άλλη ανάρτηση δεν μπορούσε να κοινοποιηθεί. Το μήνυμα ανέφερε ότι ήταν «μη διαθέσιμη λόγω παραβίασης πολιτικής» και ότι περιείχε «απαγορευμένο περιεχόμενο».

«[Η τάση] μεταβαλλόταν συνεχώς και γινόταν αντικείμενο χειραγώγησης, επειδή υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον», λέει ο David Bandurski, διευθυντής του China Media Project, μιας ερευνητικής ομάδας που παρακολουθεί τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

«Η λέξη “καταστολή” δεν είναι η σωστή, επειδή δεν πρόκειται για μια καταστολή με την κλασική έννοια. Είναι μια συνεπής, επίμονη, καθημερινή εφαρμογή μιας πολιτικής καθοδήγησης της κοινής γνώμης».

Στις 30 Αυγούστου, τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφή, η αστυνομία στο Θιβέτ ανακοίνωσε 10 υποθέσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Clean Internet 2026», οι οποίες αφορούσαν «φήμες» σχετικά με την καταστροφή.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ισχυρισμοί ανέφεραν ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι είχαν παρασυρθεί από τα νερά των πλημμυρών. Μέχρι στιγμής, οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό 43 νεκρών. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεις που υποστηρίζουν τους Θιβετιανούς έχουν κατηγορήσει την κινεζική κυβέρνηση ότι αποκρύπτει το πραγματικό μέγεθος των θυμάτων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε ότι η διάδοση «φημών» «παραπλανά το κοινό και διαταράσσει την τάξη στο διαδίκτυο» και ότι στόχος της ήταν να «διασφαλιστεί ότι το έργο αντιμετώπισης της καταστροφής θα προχωρήσει ομαλά».

Ένας χρήστης από την Τζιανγκσί, μια επαρχία που βρίσκεται 3.000 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή της καταστροφής, δημοσίευσε σε πλατφόρμα βίντεο ότι «ο αριθμός των αγνοουμένων είχε ανέλθει στους 826». Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, στον χρήστη επιβλήθηκε «διοικητική ποινή», χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς περιλάμβανε αυτή.

Άποψη ενός σπιτιού που υπέστη ζημιές από ξαφνική πλημμύρα στην περιοχή Ντεβιγκάτ της επαρχίας Νουβάκοτ στο Νεπάλ, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. AP

«Να αποδειχθεί ότι το κράτος εργάζεται σκληρά»

Ένας πρώην δημοσιογράφος των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, ο οποίος δέχθηκε να μιλήσει υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς φοβάται αντίποινα, λέει ότι ο έλεγχος σε περιόδους κρίσης επιτυγχάνεται τόσο μέσω της απλής παράλειψης πληροφοριών όσο και μέσω της καταστολής:

«Η επίσημη ειδησεογραφική κάλυψη αφιερώνει τεράστιο χώρο στο να αποδεικνύει ότι το κράτος εργάζεται σκληρά, αλλά παρέχει ελάχιστες πληροφορίες που να απαντούν στα πιο βασικά ερωτήματα: Ποιοι αγνοούνται; Πού εθεάθησαν για τελευταία φορά; Ποια κτίρια έχουν ερευνηθεί;»

«Οι έλεγχοι έχουν γίνει πολύ αυστηρότεροι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, αν και υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τρόποι παράκαμψης των περιορισμών. Για παράδειγμα, με το να δημοσιεύει κανείς πολύ γρήγορα ή χρησιμοποιώντας συγκαλυμμένη γλώσσα ώστε το περιεχόμενο να περάσει».

Ωστόσο, το να επιτρέπεται κάποια δημοσιογραφική κάλυψη μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κεντρικών αρχών, λέει πρώην συντάκτης του CGTN, ο οποίος εργαζόταν στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid και επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί, φοβούμενος αντίποινα.

«Η κυβέρνηση χρειάζεται τους δημοσιογράφους να αποκαλύπτουν δυσάρεστες αλήθειες, επειδή χρειάζεται ακριβείς πληροφορίες προκειμένου να κυβερνά αποτελεσματικά», λέει.

«Αλλά αν οι δημοσιογράφοι έχουν απόλυτη ελευθερία να αποκαλύπτουν και να δημοσιεύουν αυτές τις αλήθειες, ενδέχεται να φέρουν στο φως πράγματα που είναι πολιτικά δυσάρεστα ή να αμφισβητήσουν τα συμφέροντα του κράτους».

Ο Bandurski λέει:

«Το [Κομμουνιστικό] κόμμα θεωρεί ότι βρίσκεται σε μια παγκόσμια μάχη για την κοινή γνώμη. Παλεύει με τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να προωθήσει τη δική του άποψη. Έτσι αντιλαμβάνεται η Κίνα την πληροφορία σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από ένα πολύ, πολύ συγκρουσιακό πλαίσιο».

Ο Phuntsok ελπίζει ότι η οικογένειά του στην πλευρά του Νεπάλ μπορεί να είναι ακόμη ζωντανή. Ο παππούς του, Wangyal, ο θείος του Janngchup, η θεία του Sumchok και το μικρό παιδί τους, Yeshi Dorjee, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στην πλευρά του Θιβέτ, δεν επιθυμεί να μοιραστεί με τον Guardian τα ονόματα των αγνοούμενων συγγενών του για λόγους ασφαλείας.

Ο Kalsang Jigme, Θιβετιανός δημοσιογράφος που εδρεύει στο Νέο Δελχί, λέει:

«Κανονικά, όταν συμβαίνει κάποια καταστροφή, οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται, προσεύχονται, προσφέρουν στήριξη και στέλνουν αγαθά στις πληγείσες περιοχές. Αυτή τη φορά, όμως, έχουν φιμωθεί εντελώς».