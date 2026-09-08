Ιταλός ιεραπόστολος πέταξε τα ράσα για να παντρευτεί Κενυάτισσα της φυλής Tugen

Snapshot Ο Σάντρο Φερέτο, Ιταλός ιερέας και ιεραπόστολος στην Κένυα για 12 χρόνια, παραιτήθηκε από τη θέση του το 2023 χωρίς προειδοποίηση.

Η Επισκοπή της Πάντοβας επιβεβαίωσε την αποχώρησή του και δήλωσε ότι ο Φερέτο παραμένει ιερέας χωρίς διαμάχες, ενώ έχει ανασταλεί από τα ποιμαντικά καθήκοντα.

Ο Φερέτο επέστρεψε στην Κένυα και παντρεύτηκε τη Sharon Jepng'ok, γυναίκα της φυλής Tugen, σε παραδοσιακή τελετή το 2026.

Σύμφωνα με το καθολικό δίκαιο, οι ιερείς του Λατινικού Τύπου δεν μπορούν να παντρευτούν ενώ υπηρετούν, και η εκκοσμίκευση απαιτείται για να απελευθερωθούν από την αγαμία.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο χωριό Kasiela με τελετουργικά που περιλαμβάνουν την παραδοσιακή τελετή Koito και διαπραγμάτευση προίκας. Snapshot powered by AI

O Σάντρο Φερέτο, Ιταλός ιερέας 55 ετών από την Πάδοβα υπηρέτησε ως ιεραπόστολος στην κομητεία Baringo της Κένυας για 12 χρόνια. Όλοι τον αποκαλούσαν «Πατέρα Σάντρο».

Όμως ο έρωτας του χτύπησε την πόρτα. Γνώρισε τη Sharon Jepng'ok, μια γυναίκα της φυλής Tugen.

Επιστρέφοντας στην Ιταλία στα τέλη του 2020 και, μέχρι το 2023, ηγήθηκε μιας ποιμαντικής μονάδας οκτώ εκκλησιών στο Saletto, Borgo Veneto, στην Επισκοπή της Πάντοβας.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η ιταλική εφημερίδα Il Gazzettino ανέφερε ότι ο Φερέτο παραιτήθηκε ξαφνικά από τη θέση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Επισκοπή της Πάντοβας επιβεβαίωσε στη συνέχεια την αποχώρησή του, λέγοντας ότι ο Φερέτο «παραμένει ιερέας και δεν εμπλέκεται σε καμία διαμάχη», περιγράφοντας την κίνηση ως ζητούμενη παύση από τα ποιμαντικά καθήκοντα.

Αργότερα αναφέρθηκε ότι επέστρεψε στην Κένυα, όπου επανενώθηκε με την Jepng'ok.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2026, οι δυο τους παντρεύτηκαν στο Seretion, στο χωριό Kasiela όπου τελούσε τις λειτουργίες, κατά τη διάρκεια μιας παραδοσιακής τελετής Koito και ενός τελετουργικού διαπραγμάτευσης προίκας και οικογενειακής ευλογίας.

🇮🇹🇰🇪🚨 Un missionnaire italien QUITTE la prêtrise après 12 ans au Kenya pour ÉPOUSER une femme locale.



Sandro Ferretto, prêtre italien de 55 ans du diocèse de Padoue, a servi comme missionnaire dans le comté de Baringo (Kenya) pendant 12 ans, où on le surnommait « Father Sandro… pic.twitter.com/f2KDNvDNqU — Cultination (@Cultination1) September 8, 2026

Σύμφωνα με το καθολικό κανονικό δίκαιο, οι ιερείς του Λατινικού Τύπου δεσμεύονται στην αγαμία και δεν μπορούν να παντρευτούν ενώ παραμένουν σε ενεργό διακονία. Ένας ιερέας που επιθυμεί να παντρευτεί πρέπει να λάβει εκκοσμίκευση, μια διαδικασία εγκεκριμένη από το Βατικανό που αφαιρεί το καθεστώς του κλήρου και συνήθως περιλαμβάνει απαλλαγή από την υποχρέωση της αγαμίας.