Κένυα: Έξαλλος σύζυγος κατεδάφισε την κουζίνα του - Ορδές στο σπίτι για την Παναγία στον τοίχο

Γρήγορα το «θαύμα» διαδόθηκε και χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να συρρέουν από χιλιόμετρα μακριά

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Κένυα: Έξαλλος σύζυγος κατεδάφισε την κουζίνα του - Ορδές στο σπίτι για την Παναγία στον τοίχο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια γυναίκα στην Κένυα ισχυρίστηκε ότι είδε την εικόνα της Παρθένου στον τοίχο της κουζίνας της, προκαλώντας μαζικές επισκέψεις στο σπίτι της.
  • Ο σύζυγός της, Charles Onsombi, επέστρεψε και βρήκε πλήθη ανθρώπων στο σπίτι του, γεγονός που τον οδήγησε να γκρεμίσει τον τοίχο με τη «θαυματουργή» εικόνα.
  • Οι πάστορες κήρυτταν γύρω από το σπίτι, και η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει λόγω του πλήθους των επισκεπτών.
  • Ο Onsombi αμφισβήτησε την αυθεντικότητα της εικόνας, θεωρώντας ότι πιθανόν ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, και απείλησε τους επισκέπτες μετά την κατεδάφιση του τοίχου.
  • Παρά την κατεδάφιση, οι επισκέψεις στο σπίτι συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ της Κυριακής.
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Μια γυναίκα στην Κένυα έμεινε έκπληκτη όταν είδε την εικόνα της Παρθένου με τη μαύρη αιθάλη να καλύπτει τους τοίχους της κουζίνας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε για το «θαύμα» και πλήθη ανθρώπων κατά χιλιάδες άρχισαν να συρρέουν έξω από το σπίτι της, για να λάβουν τις ευλογίες της Υπεραγίας Θεοτόκου.

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Εν τω μεταξύ, ο σύζυγός της, Charles Onsombi, βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι και αγνοούσε τι είχε συμβεί στο σπίτι του. Όταν επέστρεψε το Σάββατο, σοκαρίστηκε όταν είδε την ορδή των επισκεπτών να συνωστίζονται στο σπίτι του.

Την Κυριακή, οι πάστορες συγκεντρώθηκαν και άρχισαν να κηρύττουν γύρω από το σπίτι. Τα πλήθη ήταν τόσο τεράστια που η αστυνομία έπρεπε να αναπτυχθεί στο σπίτι του Onsombi.

Απηυδισμένος από όλο το χάος και τη φασαρία στο σπίτι του, ο Onsombi πήρε τη σκαπάνη του και γκρέμισε τον τοίχο στον οποίο η σύζυγός του φέρεται να είδε την εικόνα της Παναγίας. Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο έξαλλος άνδρας κατηγόρησε τη γυναίκα του ότι μετέτρεψε το σπίτι του σε αγορά και να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους.

Το περίεργο περιστατικό συνέβη στο χωριό Getare στην κομητεία Kisii, στη νοτιοδυτική Κένυα. Η γυναίκα είπε ότι είδε το σχήμα μιας γυναίκας με μακρύ πέπλο να κρατά τα χέρια της σε προσευχή στον τοίχο της κουζίνας της και πίστευε ότι ήταν θεϊκή παρέμβαση. Αφού το είπε στους γείτονές της, τους κίνησε την περιέργεια και ήρθαν να δουν μόνοι τους το εν λόγω θαύμα. Σύντομα, οι άνθρωποι άρχισαν να ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα προς τον κόλπο Homa στη λίμνη Βικτώρια από χωριά κοντά στα σύνορα με την Τανζανία.

Ενώ μερικοί άνθρωποι ισχυρίστηκαν ότι είδαν την Παναγία στον τοίχο, πολλοί από αυτούς δεν είδαν κανένα θαύμα. «Το είδα μόνος μου. Είδα τη φωτογραφία και πιστεύω ότι ήταν αυτή», είπε ο Brian Nyanga'u, ένας ντόπιος, στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Citizen TV.

Ο Onsombi ήταν έξαλλος βλέποντας τα πλήθη στο σπίτι του. Είπε στον τοπικό Τύπο: «Ήταν η γυναίκα μου που είδε κάτι, αλλά μετά από έλεγχο, ξέρετε, ίσως κατά λάθος». Ο 65χρονος είπε ότι το σχεδόν τέλειο πορτρέτο της Παναγίας που έγινε viral είναι πιθανότατα δημιουργημένο από AI. «Όταν άρχισαν να έρχονται άνθρωποι, να βγάζουν φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο, αυτό που μπορώ να δω στο διαδίκτυο δεν είναι ακριβώς αυτό που υπάρχει εδώ», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ακόμη και αφού έσπασε τον τοίχο, οι άνθρωποι συνέχισαν να επισκέπτονται μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Ο Onsombi τους απείλησε με ένα μαχαίρι.

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