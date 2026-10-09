Ορμούζ: Πλήγμα των Φρουρών της Επανάστασης σε δεξαμενόπλοιο 

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν το δεξαμενόπλοιο NV Sunshine που επιχειρούσε παράνομη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ιρανικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο και τη διοίκηση των Στενών του Ορμούζ.

Πυρκαγιά προκλήθηκε σε άλλο πλοίο, το δεξαμενόπλοιο GEM NO.2 με σημαία Παναμά, στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η επίθεση στο NV Sunshine ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου ιρανικού πρακτορείου IRNA.

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών ανέφεραν ότι άγνωστο βλήμα προκάλεσε τη ζημιά στο GEM NO.2. Snapshot powered by AI

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ από «μη εγκεκριμένη» διαδρομή.

Οι ιρανικές δυνάμεις «ανέλαβαν τον έλεγχο και τη διοίκηση των στενών» και «στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, πριν από μερικές ώρες, χτυπήθηκε ένα γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το NV Sunshine, που ανήκει στην εταιρεία NatWit, το οποίο επιχειρούσε να περάσει από παράνομη διαδρομή στα νότια των Στενών του Ορμούζ», ανέφεραν οι Φρουροί στην ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Τάνκερ και φορτηγά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ και την Αραβική Θάλασσα, στις 16 Ιουνίου 2026 AP

Νωρίτερα, υπηρεσίες παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών ανέφεραν ότι άγνωστο βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα άλλο πλοίο, στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτασφαλειών Vanguard, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο GEM NO.2, με σημαία Παναμά.