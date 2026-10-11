Ίμπιζα: Κύκλωμα εξέδιδε 25 γυναίκες για να πληρώσουν χρέος 5.000 ευρώ - Επιχείρηση απελευθέρωσης

Στις γυναίκες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, υπόσχονταν δουλειά και όταν έφταναν στο αεροδρόμιο τις μετέφεραν σε σπίτια της οργάνωσης και τις ενημέρωναν για το... χρέος

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ίμπιζα: Κύκλωμα εξέδιδε 25 γυναίκες για να πληρώσουν χρέος 5.000 ευρώ - Επιχείρηση απελευθέρωσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Ίμπιζα διαλύθηκε κύκλωμα που εξέδιδε 25 γυναίκες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, υποσχόμενο ψεύτικες θέσεις εργασίας.
  • Οι γυναίκες αναγκάζονταν να πληρώσουν χρέος περίπου 5.000 ευρώ μέσω σεξουαλικών υπηρεσιών, υπό συνεχή παρακολούθηση και εκφοβισμό.
  • Η οργάνωση κέρδιζε επίσης από τη διακίνηση ναρκωτικών και σεξουαλικών ενισχυτικών, διατηρώντας πολυτελή βίο με κατασχεθέντα 120.000 ευρώ.
  • Η επιχείρηση «Gecaroni» οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων και στην απελευθέρωση των θυμάτων μετά από εφόδους σε σπίτια της οργάνωσης.
  • Η εγκληματική δραστηριότητα διεξαγόταν κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ίμπιζα και επεκτεινόταν σε άλλες περιοχές της Χερσονήσου μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.
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Μεγάλη επιχείρηση των αρχών στην Ίμπιζα διέλυσε ένα κύκλωμα που στρατολογούσε νέους με ψεύτικες προσφορές εργασίας, τους υπέβαλε σε παρακολούθηση και αποκόμισε οφέλη από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πώληση ναρκωτικών.

Η Πολιτοφυλακή απελευθέρωσε 25 γυναίκες θύματα της εγκληματικής οργάνωσης. Η επιχείρηση, που ονομάζεται «Gecaroni», είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε εγκλήματα καταναγκαστικής πορνείας, διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το δίκτυο στρατολόγησε γυναίκες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, μεταξύ 18 και 25 ετών, μέσω ψευδών προσφορών εργασίας σε τομείς όπως η φιλοξενία ή το μανικιούρ. Μόλις έφτασαν στην Ισπανία, μέλη της οργάνωσης τις παραλάμβαναν από το αεροδρόμιο, και έπαιρναν τα υπάρχοντά τους μαζί με όποια χρήματα είχαν πάνω τους.

Στη συνέχεια, τις πήγαιναν σε ακίνητα της οργάνωσης, όπου τις ενημέρωναν για ένα χρέος περίπου 5.000 ευρώ που έπρεπε να πληρώσουν μέσω σεξουαλικών υπηρεσιών.

Τα μέλη της οργάνωσης κατέφυγαν στον εξαναγκασμό και εκφοβισμό, ώστε τα θύματά τους να μην αναζητήσουν βοήθεια, ενώ τις παρακολουθούσαν μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

Οι επαφές με τους πελάτες γινόταν μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων αλλά και μέσω της παρουσίας των θυμάτων σε ορισμένα σημεία στον χώρο αναψυχής της Platja d'en Bossa. Από εκεί, οι γυναίκες μεταφέρθηκαν επίσης σε σπίτια πελατών. Η οργάνωση ασκούσε τη δραστηριότητά της κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ίμπιζα. Με το πέρας της τουριστικής περιόδου μετέφερε μέρος της δραστηριότητάς της σε άλλες περιοχές της Χερσονήσου.

Εκτός από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα κέρδιζε εισόδημα πουλώντας ναρκωτικές ουσίες και σεξουαλικά ενισχυτικά σε πελάτες. Τα κέρδη που φέρεται να προέκυψαν από αυτές τις δραστηριότητες επέτρεψαν στα μέλη της οργάνωσης να διατηρήσουν υψηλό βιοτικό επίπεδο, το οποίο περιελάμβανε την ενοικίαση κατοικιών και πολυτελών οχημάτων.

Μετά από αρκετούς μήνες έρευνας, η Πολιτική Φρουρά στις 5 Οκτωβρίου, με τέσσερις εφόδους σε σπίτια που σχετίζονται με την οργάνωση σε διάφορα μέρη της Ίμπιζα, απελευθέρωσε τις 25 γυναίκες, συνέλαβε 4 άτομα και κατέσχεσε σχεδόν 120.000 ευρώ σε μετρητά.

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