OpenAI: Συνελήφθη μηχανικός που εγκατέστησε κρυφά συσκευή ηχογράφησης σε αίθουσα συνεδριάσεων

Το FBI συνέβαλε έναν μηχανικό της OpenAI που κατηγορείται ότι εγκατέστησε κρυφά μια συσκευή ηχογράφησης μέσα σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στελεχών στα γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο, σε μια ενέργεια που, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη, αποσκοπούσε στην καταγραφή ευαίσθητων συζητήσεων σχετικά με την τεχνολογία της εταιρείας.

Ο μηχανικός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 35χρονος Σαουδάραβας Αμπντουλραχμάν Αλφόζαν, συνελήφθη την Παρασκευή, μία εβδομάδα αφότου η εταιρεία ανακάλυψε την συσκευή ηχογράφησης, σύμφωνα με ποινική καταγγελία που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Η καταγγελία δεν κατονομάζει την εταιρεία, αλλά η OpenAI επιβεβαίωσε σε ξεχωριστή της ανακοίνωση ότι πρόκειται για αυτήν. «Λίγες ημέρες πριν, ανακαλύψαμε μια εξελιγμένη συσκευή ηχογράφησης κρυμμένη μέσα σε ένα από τα γραφεία μας, ειδοποιήσαμε το FBI και στην συνέχεια απολύσαμε τον υπάλληλο».

«Χρησιμοποιήσαμε τα μοντέλα μας για να κατανοήσουμε τη συσκευή και την προέλευσή της, και διαπιστώσαμε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος την είχε τοποθετήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Παραπέμψαμε το θέμα στο FBI και είμαστε ευγνώμονες στους πράκτορες και τους εισαγγελείς που ενήργησαν γρήγορα για να προβούν σε σύλληψη. Η έρευνα του FBI βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το έργο τους», ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της OpenAI.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε ενδείξεις ότι το εν λόγω άτομο είχε πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα ή απέσπασε βάρη μοντέλων, πηγαίο κώδικα ή δεδομένα πελατών. Ο υπάλληλος απολύθηκε», ανέφερε η εταιρεία.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Αλφοζάν ξεκίνησε να εργάζεται στην OpenAI τον Ιούλιο του 2025. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, εγκατέστησε τη συσκευή γύρω στις 28 Σεπτεμβρίου, κρύβοντάς την μέσα σε χαρτί υγείας και συνδέοντάς την με μια θύρα USB πίσω από μια τηλεόραση. Η συσκευή ανακαλύφθηκε από υπαλλήλους της OpenAI, δύο ημέρες αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η καταγγελία δεν περιγράφει λεπτομερώς τι θα μπορούσε να ήθελε να κάνει ο Αλφόζαν με τις εμπιστευτικές συνομιλίες, αλλά η OpenAI ανέφερε ότι η συσκευή είχε σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό, ενώ διέθετε προηγμένες δυνατότητες κρυπτογράφησης και ηχογράφησης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, ο υπάλληλος σχεδίαζε να τοποθετήσει και άλλες συσκευές υποκλοπής σε διάφορα σημεία του κτιρίου με σκοπό την καταγραφή συσκέψεων.

«Αυτή η φερόμενη απόπειρα ενός Σαουδάραβα υπηκόου να κλέψει ευαίσθητες πληροφορίες από την OpenAI αντιμετωπίστηκε με εξαιρετική σοβαρότητα. Η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί σοβαρή απειλή για την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς σε ανάρτησή του στο «X».

Αν και η αίθουσα συνεδριάσεων όπου βρέθηκε η συσκευή δεν διέθετε κάμερα ασφαλείας, βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) εντός των γραφείων της εταιρείας έδειξε ότι ο Αλφόζαν βρισκόταν κοντά στην αίθουσα σε πολλές ημερομηνίες πριν από την ανακάλυψη της συσκευής, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να έχει πρόσβαση στον χώρο ή να συμμετέχει σε συναντήσεις που πραγματοποιούνταν στην εν λόγω αίθουσα, αναφέρει η καταγγελία.

Στη συνέχεια, καθώς η συμπεριφορά του Αλφοζάν θεωρήθηκε ύποπτη, η εταιρεία τοποθέτησε μια κάμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων, η οποία κατέγραψε τον άνδρα να εισέρχεται στο δωμάτιο και να ελέγχει την συσκευή, την οποία είχε τοποθετήσει πίσω από την τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλφοζάν χρησιμοποίησε ένα εργαλείο παραγωγικότητας για να υποβάλει πολλαπλές ερωτήσεις σχετικά με τις διευθύνσεις των κτιρίων της εταιρείας, τις αίθουσες συνεδριάσεων, τη χωρητικότητα και τα ημερολόγια των αιθουσών.

Λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του, σύμφωνα με την καταγγελία, ο Αλφοζάν άφησε μια τσάντα χωρίς επίβλεψη σε ένα άλλο δωμάτιο, η οποία, όταν ανοίχθηκε από προσωπικό της OpenAI, βρέθηκε να περιέχει το πορτοφόλι του, την ταυτότητα του και μια ακόμη συσκευή ηχογράφησης παρόμοια με εκείνη που είχε τοποθετηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Αλφόζαν κατηγορείται για χρήση ή απόπειρα χρήσης ηλεκτρονικής, μηχανικής ή άλλης συσκευής με σκοπό την υποκλοπή εμπιστευτικών συνομιλιών. Εάν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο 250.000 δολαρίων.