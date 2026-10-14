Θύελλα διαφθοράς στο NATO: Μίζες, «μαϊμού» τιμολόγια και δωροδοκίες αξιωματούχων

Η Eurojust συντόνισε ευρείας κλίμακας επιχείρηση για κύκλωμα δωροδοκιών και υπερτιμολογήσεων σε πλοία της συμμαχίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Θύελλα διαφθοράς στο NATO: Μίζες, «μαϊμού» τιμολόγια και δωροδοκίες αξιωματούχων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Νορβηγία σε επιχείρηση της Eurojust για δωροδοκίες και υπερτιμολογήσεις σε ναυτιλιακές συμβάσεις του NATO.
  • Το κύκλωμα εξέδιδε φουσκωμένα και εικονικά τιμολόγια για χερσαίες εργασίες σε συμμαχικά πλοία, προκαλώντας ζημία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
  • Η εμπλεκόμενη εταιρεία χρησιμοποίησε ενδιάμεσο για δωροδοκίες δημόσιων αξιωματούχων ώστε να εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του NATO (NSPA).
  • Η NSPA διαχειρίζεται προμήθειες και υποδομές για τα 32 κράτη μέλη του NATO, που βασίζεται σε εθνικούς στόλους και εξωτερικούς παρόχους για λειτουργική ετοιμότητα.
  • Οι έρευνες εκτείνονται σε Ρουμανία, Γερμανία και Νορβηγία, με κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, απάτη κατά διεθνούς οργανισμού και ενεργητική δωροδοκία.
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Στη σύλληψη πέντε προσώπων στη Νορβηγία και σε διαδοχικές εφόδους σε εγκαταστάσεις εταιρειών στη Γερμανία και τη Ρουμανία οδήγησε πολύμηνη διεθνής έρευνα για εκτεταμένη απάτη και δωροδοκίες σε ναυτιλιακές συμβάσεις του NATO, όπως ανακοίνωσε επίσημα την Τετάρτη η Eurojust από τις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται μια ιδιωτική εταιρεία και το δίκτυο υπεργολάβων της, οι οποίοι ανέλαβαν την τεχνική και επιμελητειακή υποστήριξη συμμαχικών σκαφών κατά τις προσεγγίσεις τους σε λιμένες της βορειοδυτικής Ευρώπης. Οι δικαστικές αρχές διαπίστωσαν ότι εκδίδονταν συστηματικά φουσκωμένα και εικονικά τιμολόγια για χερσαίες εργασίες συντήρησης, τροφοδοσίας και γενικής εξυπηρέτησης των πληρωμάτων, με τη συνολική ζημιά για τα κράτη μέλη του NATO να υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή περίπου 1,1 εκατομμύριο δολάρια. Το νούμερο αυτό θεωρείται προσωρινό. Οι ερευνητές εκτιμούν πως το τελικό άνοιγμα των υπεξαιρέσεων ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κατασχεθέντων ψηφιακών αρχείων.

Την ίδια ώρα, οι κατηγορίες ξεπερνούν την απλή οικονομική εξαπάτηση και αγγίζουν ευθέως τον πυρήνα της διαφθοράς. Η εμπλεκόμενη επιχείρηση κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ενδιάμεσο πρόσωπο προκειμένου να δωροδοκήσει δημόσιους αξιωματούχους, εξασφαλίζοντας προνομιακή μεταχείριση και συνεχή ανάθεση έργων από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του NATO, τη γνωστή NSPA.

Ο ρόλος της NSPA και οι συντονισμένες έφοδοι

Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ως ο βασικός εκτελεστικός βραχίονας για τα 32 κράτη μέλη και τους στρατηγικούς εταίρους της βορειοατλαντικής συμμαχίας, διαχειριζόμενη δισεκατομμύρια σε προμήθειες αμυντικού υλικού, υποδομές και συστήματα ασφαλείας. Πάντως, όπως υπενθυμίζουν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, το ίδιο το NATO ως οργανισμός δεν έχει στην ιδιοκτησία του πολεμικά πλοία, άρματα μάχης ή οπλισμό, αλλά βασίζεται αποκλειστικά σε εθνικούς στόλους και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών logistics για να διατηρεί τις αποστολές του σε λειτουργική ετοιμότητα. Αυτό ακριβώς το καθεστώς εκμεταλλεύτηκε το κύκλωμα.

Οι διωκτικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα την εμπορική επωνυμία της εμπλεκόμενης εταιρείας, ωστόσο κινήθηκαν ταχύτατα σε τρεις διαφορετικές χώρες. Στη Ρουμανία οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, καθώς και αρκετές ιδιωτικές κατοικίες στελεχών. Στη Γερμανία οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε δύο εταιρικούς χώρους και ένα σπίτι, ενώ οι πέντε συλληφθέντες στη Νορβηγία οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών λειτουργών αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, απάτη κατά διεθνούς οργανισμού και ενεργητική δωροδοκία.

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