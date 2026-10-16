«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»

Εάν η Σάνον Μπερνς λάβει τα χρήματα, θα είναι η μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί ποτέ από δικαστήριο για μια εργατική υπόθεση στη Βρετανία

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Σάνον Μπερνς δεν είχε ποτέ σκοπό να γράψει ιστορία στον κλάδο της Νομικής, αλλά αφού κατάφερε να κερδίσει μια αγωγή κατά της εταιρείας όπου εργαζόταν για διάκριση λόγω αναπηρίας (ΔΕΠΥ), ενδέχεται να το κάνει.

Η Μπερνς ήταν υπάλληλος της Gitpod, μιας γερμανικής εταιρείας λογισμικού, που την προσέλαβε το 2022 και την απέλυσε αφού κοιμήθηκε σε μια σάουνα έπειτα από ένα πάρτι κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού τον επόμενο χρόνο.

Τώρα ζητάει αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών από την εταιρεία. Αν λάβει τα χρήματα, θα είναι η μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί ποτέ από δικαστήριο για μια εργατική υπόθεση στη Βρετανία!

Η 37χρονη ξεκίνησε να εργάζεται στην Gitpod τον Ιανουάριο του 2023 ως αντιπρόεδρος του τμήματος μηχανικής, και είχε ήδη μια δεκαετία εμπειρίας σε εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ, όπως η Slack και η Lyft. Εργαζόταν ως επικεφαλής του τμήματος μηχανικής στην εταιρεία Universe όταν προσλήφθηκε από την Gitpod, η οποία τότε ήταν μια νεοφυής επιχείρηση με έδρα τη Γερμανία.

Εκείνη την εποχή, στην εταιρεία εργάζονταν περίπου 80 άτομα «διασκορπισμένα σε όλο τον κόσμο», τα οποία εργάζονταν εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την Μπερνς, η οποία μίλησε στους Times.

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«Κοιμήθηκα στην σάουνα γιατί ξέχασα το κλειδί του δωματίου»

Όλα έγιναν ένα βράδυ του Απριλίου του 2023, κατά την διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού στο Λόφερ της Αυστρίας.

Σύμφωνα με την ίδια, εκείνο το βράδυ εκείνη και οι συνάδελφοί της, τους οποίους γνώριζε για πρώτη φορά από κοντά, βρίσκονταν σε μια εκδήλωση της εταιρείας στο ξενοδοχείο όπου έμεναν, στην οποία υπήρχε άπλετο αλκοόλ.

«Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Johannes Landgraf, και άλλοι υπάλληλοι έπιναν αλκοόλ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού», θυμάται η 37χρονη, εξηγώντας ότι εκείνο βράδυ ήπιε και η ίδια και ξέχασε να πάρει το κλειδί του δωματίου της λόγω της ΔΕΠΥ που πάσχει, η οποία επηρεάζει την μνήμη της.

Αδυνατώντας να ξυπνήσει τη συγκάτοικό της ή να βρει κάποιον από το προσωπικό της ρεσεψιόν για να την βοηθήσει, κοιμήθηκε τελικά σε μια σάουνα του ξενοδοχείου.

Ωστόσο, επιστρέφοντας από το ταξίδι ο Landgraf την ενημέρωσε ότι ανησυχούσε για την «έλλειψη επαγγελματικής υπευθυνότητάς» της και στη συνέχεια την απέλυσε τον Ιούνιο του 2023

«Όλοι οι άνδρες συνάδελφοί μου έπιναν αλκοόλ ή ήταν μεθυσμένοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά μόνο εγώ απολύθηκα», δήλωσε η Μπερνς.

Johannes Landgraf

Ο Johannes Landgraf

The Times

Έτσι, αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά της Gitpod πέρυσι, η οποία εξαγοράστηκε από την OpenAI τον Ιούνιο, στο δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ, αφού ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα διάκρισης τόσο λόγω του φύλου της όσο και λόγω της αναπηρίας της που οφείλεται στη ΔΕΠΥ.

Η δικαστής εργατικών υποθέσεων Ρέιτσελ Γουέντερσπουν απέρριψε τον Αύγουστο τον ισχυρισμό της Μπερνς ότι δέχτηκε σεξιστική διάκριση, επισημαίνοντας ότι η «έλλειψη επαγγελματισμού» της δεν είχε καμία σχέση με το φύλο της, αλλά την δικαίωσε για την κατηγορία σχετικά με την αναπηρία.

Έτσι, η Μπερνς ζητά 76 εκατομμύρια λίρες από την εταιρεία ως αποζημίωση. Δεδομένου ότι λάμβανε έναν τόσο υψηλό μισθό και ότι ο κλάδος της τεχνολογίας είναι τόσο κερδοφόρος, εκτιμάται ότι τα συνολικά της έσοδα, εάν δεν είχε απολυθεί, υπερβαίνουν τα 59 εκατομμύρια λίρες. Τα επιπλέον 17 εκατομμύρια είναι ένα ποσό που επιδίκασε το δικαστήριο ως «αποζημίωση για την ψυχική οδύνη» που προκάλεσε η απόλυση στην Μπερνς, ένας όρος που είναι γνωστός ως «ACAS Uplift».

Τότε, η Gitpod υποστήριξε ότι η αξίωση της Μπερνς για ποσό άνω των 76 εκατομμυρίων λιρών ήταν «εξωφρενική», προσθέτοντας: «Τα επιχειρήματα της είναι αβάσιμα» και ζήτησε από το δικαστήριο να δώσει στην 37χρονη ένα εκατομμύριο λίρες ως αποζημίωση.

Ωστόσο, η δικαστής Ρέιτσελ Γουέντερσπουν απέρριψε την αίτηση.

Σάνον Μπερνς

Η 37χρονη Σάνον Μπερνς

The Times

Η μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί ποτέ

Εάν η Μπερνς δικαιωθεί από το δικαστήριο, θα λάβει την μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί ποτέ από δικαστήριο για εργατική υπόθεση στη Βρετανία — αλλά υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά.

Οι δικηγόροι της Gitpod έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για διάκριση λόγω αναπηρίας, ενώ η δικηγόρος της Μπερνς, Τάρα Γκρόσμαν, αναφέρει ότι η 37χρονη ασκεί έφεση κατά της διαπίστωσης για διάκριση λόγω φύλου.

Μέχρι να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, «όλα τα άλλα έχουν τεθεί σε αναστολή», είπε η Μπερνς, εξηγώντας ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Αλλά η 37χρονη δεν αποθαρρύνεται από αυτό το γεγονός. «Εάν λάμβανα ένα τέτοιο ποσό θα ήταν πραγματικά απίστευτο… αλλά δεν είναι αυτό το θέμα», είπε.

«Ελπίζω η υπόθεση μου να διευκολύνει και άλλους εργαζόμενους να βρουν Δικαιοσύνη», τόνισε.

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη γνωστή αποζημίωση που έχει επιδικαστεί από δικαστήριο για μια εργατική υπόθεση ανέρχεται σε 4,58 εκατομμύρια λίρες.

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