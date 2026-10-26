Νέα Υόρκη: Χαριτωμένη αγελάδα των Χάιλαντς απέδρασε από αγρόκτημα και προκάλεσε... καταδίωξη

Snapshot Μια αγελάδα, η Μάγκι, δραπέτευσε από το αγρόκτημα Little Cabin’s Farm στο Κάρμελ της Νέας Υόρκης και περιπλανήθηκε στο προάστιο της κομητείας Πούτναμ.

Η Μάγκι προκάλεσε καταδίωξη από οδηγούς και αστυνομικούς, οι οποίοι την ακινητοποίησαν τελικά με λάσο.

Η αγελάδα επανενώθηκε με το μικρό της και είναι πλέον ασφαλής μετά από τέσσερις ημέρες περιπλάνησης.

Η ιδιοκτήτρια του αγροκτήματος ανέφερε ότι η Μάγκι πανικοβλήθηκε και πήδηξε τον φράχτη πριν κατευθυνθεί προς το δάσος. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν οδηγοί μιας ήσυχης πόλης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όταν μια αγελάδα των Χάιλαντς έγινε η αφορμή μιας... καταδίωξης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η αγελάδα, η οποία ονομάζεται Μάγκι και είναι 4 ετών, δραπέτευσε από το αγρόκτημα Little Cabin’s Farm στο Κάρμελ και περιπλανιόταν ελεύθερη στο ήσυχο προάστιο της κομητείας Πούτναμ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η μικρή αγελάδα εθεάθη να τρέχει σε έναν δρόμο, ενώ οδηγοί και αστυνομικοί την κυνηγούσαν, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Τελικά, η Μάγκι πιάστηκε από έναν αστυνομικό που χρησιμοποίησε λάσο για να την ακινητοποιήσει.

Δείτε βίντεο:

Το Little Cabin’s Farm δήλωσε ότι η Μάγκι, η οποία γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη, είναι πλέον ασφαλής και έχει επανενωθεί με το μικρό της μετά τη σύντομη περιπέτειά της στη φύση.

«Πανικοβλήθηκε λίγο, πήδηξε πάνω από τον φράχτη και κατευθύνθηκε προς το δάσος, οπότε την κυνηγούσαμε για τέσσερις ημέρες», δήλωσε η Μαριάννα Μπρόφι, μία από τις ιδιοκτήτριες του αγροκτήματος.