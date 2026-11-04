Αρχηγός των Δημοκρατικών στη Γερουσία: «Ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να τελειώσει»

Snapshot Ο αρχηγός των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να σταματήσει.

Οι Δημοκρατικοί, που πλέον ελέγχουν το Κογκρέσο, προσανατολίζονται σε τερματισμό της εμπλοκής στον πόλεμο.

Ο Σούμερ τόνισε ότι ο αμερικανικός λαός δεν γνωρίζει τους λόγους της στρατιωτικής παρουσίας στο Ιράν.

Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για αστάθεια και έλλειψη σαφούς στρατηγικής σχετικά με τον πόλεμο. Snapshot powered by AI

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να «τελειώσει». Η δήλωση έδωσε τον τόνο της γραμμής που θα ακολουθήσουν οι Δημοκρατικοί, που πλέον έχουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, στο θέμα του πολέμου.

«Ο αμερικανικός λαός δεν ξέρει γιατί πολεμάμε στο Ιράν. Αυτός (ο Ντόναλντ Τραμπ) δεν το έχει διευκρινίσει ποτέ. Αλλάζει γνώμη μέρα με τη μέρα, ακόμα και από λεπτό προς λεπτό. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε ο γερουσιαστής μετά την ιστορική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.