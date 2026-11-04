Ιράν: Νικήσαμε τον Τραμπ και στο Ορμούζ και στην Ουάσιγκτον

«Το Ιράν επέφερε στον Τραμπ μια στρατηγική ήττα στο πεδίο της μάχης και στο Ορμούζ, καθώς και μια πολιτική ήττα στην Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιράν: Νικήσαμε τον Τραμπ και στο Ορμούζ και στην Ουάσιγκτον

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Ρεάζι Μοχσεν

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μοχσέν Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν επέφερε στρατηγική ήττα στον Ντόναλντ Τραμπ τόσο στο πεδίο της μάχης στα Στενά του Ορμούζ όσο και πολιτική ήττα στην Ουάσιγκτον.
  • Η πολιτική απώλεια των Ρεπουμπλικανών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές συνδέεται από το Ιράν με τη στρατιωτική εμπλοκή στον Περσικό Κόλπο.
  • Το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί κλειστή τη στρατηγική θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ και απαιτεί την ικανοποίηση των όρων του για αποκλιμάκωση.
  • Η ιρανική ηγεσία χρησιμοποιεί το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση στις διπλωματικές επαφές στο Κατάρ.
  • Η προειδοποίηση του Ρεζάι τονίζει ότι οποιαδήποτε αντιπαράθεση με το Ιράν θα έχει συνέπειες από το πεδίο της μάχης μέχρι το εσωτερικό των ΗΠΑ.
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Η εκλογική αναμέτρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι πολιτικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών μεταφράζονται ήδη από το Ιράν ως άμεσο αποτέλεσμα της στρατιωτικής εμπλοκής στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζάι, τον νέο γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, το πολιτικό κόστος για την Ουάσιγκτον είναι πλέον αδύνατο να κρυφτεί. Ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Αύγουστο με απόφαση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, συνέδεσε ευθέως το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών με τις στρατιωτικές συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν επέφερε στον Τραμπ μια στρατηγική ήττα στο πεδίο της μάχης και στο Ορμούζ, καθώς και μια πολιτική ήττα στην Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Ρεζάι μέσω ανάρτησής του την 4η Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, φρόντισε να υπογραμμίσει τον οικονομικό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, τονίζοντας πως «οι Αμερικανοί φορτώθηκαν τον λογαριασμό».

Η τοποθέτηση του πρώην αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης έρχεται μόλις δύο 24ωρα μετά το νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεμήνυσε πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι αμερικανικές δυνάμεις θα τελειώσουν τον πόλεμο. Κι όμως, η ιρανική ηγεσία επιμένει στη σκληρή γραμμή. Η στρατηγική θαλάσσια οδός παραμένει ουσιαστικά κλειστή, με την Τεχεράνη να απαιτεί την ικανοποίηση των όρων της για αποκλιμάκωση.

Αποκωδικοποιώντας το μήνυμα Ρεζάι, γίνεται σαφές πως το Ιράν επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση στο τραπέζι του Κατάρ, όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές.

Το γεωπολιτικό αφήγημα της Τεχεράνης παραμένει αμετακίνητο. Ο Ρεζάι έκλεισε την παρέμβασή του με μια ευθεία προειδοποίηση, η οποία ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της Μέσης Ανατολής. «Όποιος τα βάλει με το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα, από το πεδίο της μάχης μέχρι το ίδιο του το κατώφλι». Μια φράση που αποτυπώνει την εκτίμηση της ιρανικής ηγεσίας ότι η φθορά της αμερικανικής κυβέρνησης δεν περιορίζεται πλέον στα πεδία των ναυτικών επιχειρήσεων, αλλά έχει περάσει στο εσωτερικό της ίδιας της κοινωνίας των ΗΠΑ.

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