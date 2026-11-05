ΗΠΑ: Μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες αποκτά αριστερό δήμαρχο

Snapshot Η Νίτια Ράμαν εξελέγη δήμαρχος Λος Άντζελες, νικώντας την εν ενεργεία δήμαρχο Κάρεν Μπας, πρώτη φορά μετά από πάνω από 20 χρόνια που υποψήφιος εκτοπίζει εν ενεργεία δήμαρχο της πόλης.

Η Ράμαν, δημοκρατική σοσιαλίστρια και μέλος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής, υποστηρίχθηκε από την αριστερή πτέρυγα, αλλά διατήρησε αποστάσεις σε ορισμένα ζητήματα, όπως το Ισραήλ.

Η νίκη της σηματοδοτεί πολιτικές αναταράξεις και αναδεικνύει την άνοδο προοδευτικών υποψηφίων με βάση τη στήριξη των νεότερων ψηφοφόρων και την αριστερή πολιτική.

Η προεκλογική της εκστρατεία οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με έμφαση στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων της πόλης και την αποτελεσματικότητα της δημοτικής διοίκησης.

Η αναμέτρηση ανέδειξε επίσης ένα χάσμα γενεών, με τη Ράμαν να κερδίζει κυρίως τη νεότερη γενιά ψηφοφόρων και την Μπας τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Snapshot powered by AI

Η 45χρονη προοδευτική δημοκρατική σοσιαλίστρια Νίτια Ράμαν θα είναι η νέα δήμαρχος του Λος Άντζελες, καθώς έγινε η πρώτη υποψήφια που κατάφερε να νικήσει εν ενεργεία δήμαρχο της πόλης εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Η Ραμάν, η οποία γεννήθηκε στην Ινδία, θα αναλάβει τα καθήκοντά της τον Ιανουάριο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ μετά τη Νέα Υόρκη. Η εκστρατεία της υποστηρίχθηκε από αριστερούς πολιτικούς όπως ο Μπέρνι Σάντερς και οι Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής.

Η νίκη της Ράμαν προκαλεί πολιτικές αναταράξεις στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ταχεία άνοδο των υποψηφίων που υποστηρίζονται από τους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής (Democratic Socialists of America - DSA) σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ράμαν υποστηρίχθηκε από τους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής, που είχε στηρίξει και τον Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, παρά την υποστήριξη της DSA, διατήρησε αποστάσεις από ορισμένες ιδεολογικές θέσεις της οργάνωσης, ιδίως σε σχέση με το Ισραήλ.

Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατική σοσιαλίστρια. Σε συνέντευξή της στο CNN δήλωσε: «Είμαι καπιταλίστρια και ταυτόχρονα δημοκρατική σοσιαλίστρια». Είναι επίσης μέλος της DSA από πριν από την πρώτη εκλογή της το 2020.

Η απερχόμενη δήμαρχος Κάρεν Μπας τηλεφώνησε την Πέμπτη στη Ράμαν για να αναγνωρίσει την ήττα της, αφού τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών της Τρίτης έδειξαν ότι η Ράμαν συγκεντρώνει το 52% των ψήφων, έναντι 48% της Μπας, με καταμετρημένο το 76% των αναμενόμενων ψήφων.

«Λος Άντζελες, αισθάνομαι βαθιά τιμή που θα είμαι η επόμενη δήμαρχός σας», δήλωσε η 45χρονη Ράμαν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Θα ήθελα επίσης να αποτίσω φόρο τιμής στη δήμαρχο Κάρεν Μπας, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε δεκαετίες από τη ζωή του για να γίνει αυτή η πόλη αυτό που είναι σήμερα».

Η 73χρονη Μπας ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της και δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση των ψηφοφόρων.

«Παρότι αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα που ελπίζαμε, οι πολίτες του Λος Άντζελες μίλησαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Τηλεφώνησα στη δημοτική σύμβουλο Νίτια Ράμαν για να τη συγχαρώ για τη νίκη της και δεσμεύτηκα να διασφαλίσω μια ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση. Αυτό που χρειάζεται το Λος Άντζελες από όλους μας είναι να συμβάλουμε στην πρόοδο της πόλης».

«Πριν από τέσσερα χρόνια με εκλέξατε ως την πρώτη μαύρη γυναίκα δήμαρχο στην ιστορία του Λος Άντζελες», πρόσθεσε η Μπας.

«Μου δώσατε την τιμή να υπηρετήσω την πόλη στην οποία μεγάλωσα και, από τότε, κάθε ημέρα είχα πλήρη επίγνωση αυτής της ευθύνης».

Μια αναπάντεχη υποψηφιότητα που οδήγησε σε ιστορική νίκη

Η επικράτηση της Ράμαν αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας ιστορικής προεκλογικής εκστρατείας, η οποία οργανώθηκε μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η δημοτική σύμβουλος μπήκε στην κούρσα για τη δημαρχία τις τελευταίες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχοντας αποφασίσει μόλις το προηγούμενο βράδυ να διεκδικήσει το αξίωμα.

Η απόφασή της να αντιμετωπίσει μια πρώην πολιτική της σύμμαχο προκάλεσε την οργή των εκλεγμένων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Λος Άντζελες, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους υποστήριζαν την επανεκλογή της Μπας.

Στην αρχική καταμέτρηση, μετά το κλείσιμο της κάλπης το βράδυ της Τρίτης, η Ράμαν βρισκόταν οριακά πίσω από την Μπας. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτίμησαν ότι τα αποτελέσματα αυτά προμήνυαν τη νίκη της.

Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν σταθερά ότι η Ράμαν είχε ιδιαίτερα ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των νεότερων και πιο προοδευτικών ψηφοφόρων, οι οποίοι τείνουν να υποβάλλουν την ψήφο τους αργότερα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Οι επιστολικές ψήφοι που έφθασαν αργότερα έφεραν τη Ράμαν στην πρώτη θέση. Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, η διαφορά της από την Μπας είχε φθάσει σχεδόν τις 35.000 ψήφους.

Το κύμα των Δημοκρατικών και η στήριξη της αριστερής πτέρυγας

Η Ράμαν και η Μπας παρέμειναν σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη και έντονη εκλογική αναμέτρηση μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι τόσο η δημοτική σύμβουλος, η οποία διένυε τη δεύτερη θητεία της, όσο και η εν ενεργεία δήμαρχος συγκέντρωναν την υποστήριξη του 40% των κατοίκων του Λος Άντζελες, ενώ το 19% των ψηφοφόρων παρέμενε αναποφάσιστο.

Ωστόσο, το κύμα νικών των Δημοκρατικών σε ολόκληρη τη χώρα, που οδήγησε στην ανατροπή της κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έδωσε ώθηση στην εκστρατεία της Ράμαν, η οποία αμφισβήτησε την Μπας από τα αριστερά.

Η Ράμαν είχε την υποστήριξη των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (Democratic Socialists of America), της αριστερής οργάνωσης που έχει υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι και τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ.

Από την άλλη πλευρά, η Μπας έδωσε έμφαση στη δημόσια ασφάλεια, επιχειρώντας να πείσει τους μετριοπαθείς και πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους ότι αποτελούσε καλύτερη επιλογή από τη Ράμαν.

Η εκλογή που ανέδειξε το χάσμα των γενεών

Πάνω απ' όλα, η εκλογική αναμέτρηση σηματοδότησε μια αλλαγή γενεών.

Η Ράμαν κυριάρχησε στην ψήφο των νέων σε ολόκληρη την πόλη, ενώ η Μπας είχε καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ψηφοφόρων ηλικίας άνω των 50 ετών.

«Αντιλαμβάνομαι αυτή την εκλογική αναμέτρηση σχεδόν αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των γενεών», δήλωσε ο Νταν Σνουρ (Dan Schnur), καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στα πανεπιστήμια USC, Pepperdine και UC Berkeley.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν νέο συνασπισμό ψηφοφόρων που δημιούργησε η Νίτια Ράμαν με βάση την ηλικία», δήλωσε ο Μάικ Τρουχίγιο (Mike Trujillo), σύμβουλος των Δημοκρατικών που είχε υποστηρίξει την Μπας.

«Δεν πρόκειται για έναν συνασπισμό που συγκροτήθηκε με γεωγραφικά ή φυλετικά κριτήρια. Πρόκειται για έναν συνασπισμό που καθορίζεται από το πότε γεννήθηκες».

Η τελευταία φορά που ένας υποψήφιος είχε καταφέρει να νικήσει εν ενεργεία δήμαρχο του Λος Άντζελες ήταν το 2005, όταν ο τότε δημοτικός σύμβουλος Αντόνιο Βιγιαραϊγκόσα επικράτησε του Τζέιμς Κ. Χαν, ο οποίος διεκδικούσε την επανεκλογή του.

«Μια πόλη που λειτουργεί»: Το σύνθημα της Ράμαν

Κανένας από τους συναδέλφους της Ράμαν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υποστήριξε την υποψηφιότητά της για τη δημαρχία.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν την ενόχλησε αυτή η έλλειψη υποστήριξης.

Αντίθετα, παρουσίασε τον εαυτό της ως μια αισιόδοξη τεχνοκράτη, η οποία ήθελε να κάνει πράξη το προεκλογικό της σύνθημα «Μια πόλη που λειτουργεί» (A City That Works).

Υποσχέθηκε να μετατρέψει το Λος Άντζελες σε μια πόλη που επισκευάζει εγκαίρως τα κατεστραμμένα πεζοδρόμια, κλείνει τις λακκούβες στους δρόμους και αποκαθιστά γρηγορότερα τον φωτισμό όπου οι λάμπες έχουν σβήσει.

«Η δημοτική διοίκηση αυτής της πόλης έχει κάνει την επίλυση των προβλημάτων να φαίνεται αδύνατη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε άκουσα ανθρώπους από κάθε γωνιά της πόλης να αρχίζουν να πιστεύουν ότι πράγματι είναι αδύνατη», δήλωσε η Ράμαν το βράδυ των εκλογών, ενώπιον εκατοντάδων ενθουσιασμένων υποστηρικτών της στην πλατεία του Greek Theatre, στο Γκρίφιθ Παρκ.

«Η απελπισία μπορεί να αποβεί μοιραία για μια πόλη, αλλά αυτή η εκστρατεία αρνήθηκε να την αποδεχθεί».

Παρότι η Ράμαν δεν ανακήρυξε τη νίκη της το βράδυ της Τρίτης, η ομιλία της είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που περίμενε να επικρατήσει.

«Μέσα σε μόλις έναν αιώνα, το Λος Άντζελες μεταμορφώθηκε σε μια παγκόσμια μητρόπολη», δήλωσε.

«Στην πύλη προς τον Ειρηνικό. Σε κέντρο ευρηματικότητας και καινοτομίας. Στην πολιτιστική πρωτεύουσα ολόκληρου του πλανήτη».

«Αυτό το φιλόδοξο Λος Άντζελες, αυτό το χαρούμενο Λος Άντζελες, αυτό το δημιουργικό Λος Άντζελες, αυτό το επιχειρηματικό Λος Άντζελες, αυτό το Λος Άντζελες που αγκαλιάζει τους πάντες, είναι το Λος Άντζελες για το οποίο γεννήθηκε να αγωνιστεί αυτή η εκστρατεία».

Από την πολιτική αφάνεια στη διεκδίκηση της δημαρχίας

Στις αρχές του έτους, η προοπτική να εκλεγεί η Ράμαν δήμαρχος θα φάνταζε σχεδόν αδιανόητη.

Τότε, μεταξύ των πιθανών αντιπάλων της Μπας συγκαταλέγονταν ο πρώην αστέρας τηλεοπτικών ριάλιτι Σπένσερ Πρατ, ο πρώην επικεφαλής της σχολικής περιφέρειας του Λος Άντζελες Όστιν Μπόιτνερ, η αριστερή πάστορας Ρέι Χουάνγκ και ο επιχειρηματίας Άνταμ Μίλερ.

Η επόπτρια της κομητείας του Λος Άντζελες Λίντσεϊ Χόρβαθ και ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής ακινήτων Ρικ Καρούζο εξέταζαν επίσης το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν τη δημαρχία.

Ο Μπόιτνερ ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία μετά τον θάνατο της κόρης του και όλα έδειχναν ότι η Μπας, παρά τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς της, θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιον ισχυρό αντίπαλο.

Ωστόσο, το βράδυ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στις 7 Φεβρουαρίου, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι η Ράμαν εξέταζε το ενδεχόμενο να αντιπαρατεθεί στην Μπας.

«Είδε το πολιτικό άνοιγμα πριν από οποιονδήποτε άλλον. Και το εκμεταλλεύτηκε. Όταν μου εξήγησε ποια ήταν αυτή η ευκαιρία, σκέφτηκα αμέσως ότι μπορούσε πραγματικά να κερδίσει», δήλωσε ο Άνταμ Κόνοβερ (Adam Conover), ηθοποιός και συγγραφέας που εργάστηκε εθελοντικά στην προεκλογική εκστρατεία της Ράμαν.

Ο Κόνοβερ εξήγησε ότι υπήρχε χώρος για μια προοδευτική αλλά πραγματίστρια υποψήφια, η οποία θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί όταν η Ράμαν κέρδισε για πρώτη φορά μια έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 2020, εκτοπίζοντας τον τότε εν ενεργεία σύμβουλο Ντέιβιντ Ρίου.

Την επομένη της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς της, ο Κόνοβερ και άλλοι υποστηρικτές της βρέθηκαν στον βοηθητικό χώρο κατοικίας στην πίσω αυλή του σπιτιού της, βοηθώντας στην οργάνωση της εκστρατείας.

«Ποιος θυμάται τον Φεβρουάριο, όταν πλησίαζε η λήξη της προθεσμίας για τις υποψηφιότητες και κανείς δεν κατέβαινε, ας πούμε, για δήμαρχος;» ρώτησε ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης, Κένεθ Μεχία (Kenneth Mejia), στη συγκέντρωση της Ράμαν το βράδυ των εκλογών.

«Σκεφτόμουν: “Θεέ μου, θα μείνω εδώ άλλα τέσσερα χρόνια, εγκλωβισμένος στην ίδια κατάσταση”».

«Και τότε, από το πουθενά, πραγματικά από το πουθενά, εμφανίστηκε η Νίτια Ράμαν και έβαλε τρίποντο! Εμφανίστηκε ξαφνικά και είπε: “Κατεβαίνω για δήμαρχος!”» φώναξε ο Μεχία, σε μια ενθουσιώδη ομιλία, κάνοντας την κίνηση ενός μπασκετμπολίστα που σουτάρει προς το καλάθι.

Χορεύοντας με τους υποστηρικτές της μετά τη νίκη

Μετά την ομιλία της, η Ράμαν κάλεσε τους υποστηρικτές της να την ακολουθήσουν στην πίστα.

Χόρεψε στους ρυθμούς του «Remember the Time» του Μάικλ Τζάκσον, σταματώντας κάθε τόσο για να αγκαλιάσει τους υποστηρικτές της και να φωτογραφηθεί μαζί τους.

«Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι με όσα έφεραν τα τελευταία τέσσερα χρόνια», δήλωσε η Λίντσεϊ Χόρβαθ στη συγκέντρωση της Ράμαν το βράδυ των εκλογών.

«Δεν ήθελαν απλώς να εγκρίνουν αυτομάτως άλλη μία θητεία της ίδιας διοίκησης. Η δημοτική σύμβουλος Ράμαν επέδειξε θάρρος και αξιοπρέπεια, αμφισβητώντας το κατεστημένο. Ποτέ δεν είναι εύκολο».

«Δεν σου εξασφαλίζει πάντοτε φίλους», πρόσθεσε η Χόρβαθ. «Αλλά εκείνη το έκανε».

Οι καταστροφικές πυρκαγιές και η οργή των ψηφοφόρων

Οι πυρκαγιές αναδείχθηκαν σε καθοριστικό ζήτημα της προεκλογικής αναμέτρησης, όταν ο Σπένσερ Πρατ, Ρεπουμπλικανός και γνωστή προσωπικότητα τηλεοπτικών ριάλιτι, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στην επέτειο της καταστροφής.

Ο 43χρονος Πρατ, χωρίς προηγούμενη πολιτική εμπειρία, είχε χάσει το σπίτι του στη φωτιά.

Κατάφερε να εκφράσει την οργή των ψηφοφόρων τόσο απέναντι στην Μπας όσο και απέναντι στη Ράμαν, την οποία θεωρούσε μέρος του ίδιου μηχανισμού εξουσίας στο δημαρχείο.

Ωστόσο, η Ράμαν κατάφερε να ξεπεράσει τον Πρατ στις προκριματικές εκλογές και να καταλάβει τη δεύτερη θέση, πίσω από την Μπας.

Στον δεύτερο γύρο, διεύρυνε την εκλογική της βάση, στηριζόμενη κυρίως σε νεότερους ενοικιαστές κατοικιών, τους οποίους προσέλκυσαν οι προοδευτικές πολιτικές της θέσεις και η υποστήριξη που είχε εξασφαλίσει από την τοπική οργάνωση των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής.

Ένας αντίστοιχος συνασπισμός ψηφοφόρων, με την υποστήριξη του DSA, είχε οδηγήσει το 2025 στη νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, όταν ο μέχρι τότε σχετικά άγνωστος βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης αναδείχθηκε δήμαρχος.

Προοδευτική πολιτική με έμφαση στην καθημερινότητα

Η Ράμαν, ωστόσο, δεν επέλεξε να διεξαγάγει μια προεκλογική εκστρατεία με έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα.

Μάλιστα, οι θέσεις της για το Ισραήλ προκάλεσαν τριβές με την εθνική ηγεσία των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής.

Αντίθετα, οι προεκλογικές της δεσμεύσεις επικεντρώθηκαν στην ανάγκη η δημοτική διοίκηση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της περιλαμβάνονταν η ταχύτερη έκδοση αδειών, ο περιορισμός των καταυλισμών αστέγων, η διαγράμμιση διαβάσεων πεζών και η δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων.

Κατά την 30λεπτη ομιλία της το βράδυ της Τρίτης, η Ράμαν αφιέρωσε σημαντικό χρόνο στην ιστορική πορεία και στα επιτεύγματα του Λος Άντζελες.

Αναφέρθηκε στη δημιουργία του μεγαλύτερου σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων λιμανιού των Ηνωμένων Πολιτειών, στη γέννηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας και στην υποδοχή διαδοχικών κυμάτων βετεράνων που επέστρεφαν από τους πολέμους, καθώς και μεταναστών.

Υποσχέθηκε ότι θα κυβερνήσει την πόλη με την ίδια φιλοδοξία, προκειμένου να την οδηγήσει έξω από την περίοδο στασιμότητας των τελευταίων ετών.

Διαβάστε επίσης