Τελεσίγραφο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για απολύσεις και αποχώρηση υψηλόβαθμου αξιωματούχου

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αντιδεοντολογική συμπεριφορά θα οδηγεί σε απόλυση

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τελεσίγραφο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για απολύσεις και αποχώρηση υψηλόβαθμου αξιωματούχου
ΚΟΣΜΟΣ
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Σαφές μήνυμα προς τους πολιτικά διορισμένους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί μονομερείς πρωτοβουλίες, συγκρούσεις συμφερόντων και ενέργειες που παρακάμπτουν την επίσημη ιεραρχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο πρόσφατης σύσκεψης, ο Ρούμπιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός, επισημαίνοντας ότι υπερβολικά πολλοί αξιωματούχοι λαμβάνουν αποφάσεις ή προωθούν προσωπικές πολιτικές ατζέντες χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό με την ηγεσία του υπουργείου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αντιδεοντολογική συμπεριφορά θα οδηγεί σε απόλυση, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διασυνδέσεις ή την επιρροή του εμπλεκόμενου αξιωματούχου.

Η σύσκεψη και η ηχηρή αποχώρηση

Λίγο μετά τη συγκεκριμένη σύσκεψη, αποχώρησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Τζέρεμι Λιούιν, επικεφαλής του γραφείου σχεδιασμού πολιτικής του υπουργείου, ο οποίος είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποδόμηση της USAID, της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας.

Πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και άλλα στελέχη της ηγεσίας είχαν εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τις αυτόνομες πρωτοβουλίες του Λιούιν, καθώς και για ενέργειες που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έρχονταν σε αντίθεση με τις οδηγίες του υπουργού.

Ωστόσο, καμία από τις πηγές δεν αποδίδει στον Λιούιν αντιδεοντολογική συμπεριφορά, ενώ ο ίδιος αρνείται ότι απολύθηκε. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι «υπήρξε αμοιβαία συμφωνία πως είχε έρθει η ώρα ο Λιούιν να αποχωρήσει».

Η εξέλιξη αναδεικνύει την προσπάθεια του Μάρκο Ρούμπιο να επιβάλει αυστηρότερο έλεγχο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, περιορίζοντας τις ανεξάρτητες πρωτοβουλίες στελεχών και απαιτώντας μεγαλύτερο συντονισμό με την πολιτική ηγεσία.

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