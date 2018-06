Θρίλερ στον αέρα: Χαλάζι κατέστρεψε το ρύγχος αεροσκάφους (pics)

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες της πτήσης 1897 της American Airlines από το Σαν Αντόνιο στο Φοίνιξ των ΗΠΑ λόγω της σφοδρής χαλαζόπτωσης που σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα.

Οι πιλότοι του αεροσκάφους πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ελ Πάσο.

Το αεροσκάφος όταν προσγειώθηκε ήταν αγνώριστο, καθώς το ρύγχος του είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από το χαλάζι.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας από τις αναταράξεις. Οι επιβάτες τελικά συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος μετά από λίγες ώρες.

Δείτε τις φωτογραφίες:

American Airlines #AA1897 made an emergency in El Paso after hail shattered windshield and damaged the nose cone https://t.co/MsU2IHo7wb pic.twitter.com/EtT6jvT7Mo

Further images: American Airlines Airbus A319 (N806AW) on flight #AA1897 from San Antonio to Phoenix suffered in-flight damage due to hailstorm encounter. Safely diverted to El Paso. pic.twitter.com/G2DNLjIGvs