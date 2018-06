Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου: Ταξί παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Μόσχας - Οκτώ τραυματίες

Ένα ταξί έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών στην κεντρική Μόσχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άνθρωποι, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο μια πηγή από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και είχε άδεια οδήγησης από το Κιργιστάν.

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, ο οδηγός βγήκε από το ταξί, προσπάθησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη από την Αστυνομία.

Η αρχή Διαχείρισης της κυκλοφορίας της Μόσχας γνωστοποίησε ότι ο οδηγός του ταξί δήλωσε στις Αρχές ότι η ενέργειά του δεν ήταν εσκεμμένη.

Το Interfax μετέδωσε επικαλούμενο μια πηγή ότι ο οδηγός του ταξί ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

emergency services at scene as taxi mounts pavement in central moscow. Eye witnesses say at least 5 ambulances arrived to take away injured. #RussiaWorldCup2018 pic.twitter.com/ldDoqoZGwt