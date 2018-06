Σοκ: Νεκρός πασίγνωστος ράπερ

Το γραφείο του σερίφη έλαβε τηλεφώνημα για πυροβολισμούς σε περιοχή περίπου 40 μίλια από το Μαϊάμι. Ένα άτομο είχε πέσει θύμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όπως ανέφερε η αστυνομία μέσω twitter εκεί επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Η ταυτότητα του θύματος αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Onfroy έφευγε από ένα κατάστημα όταν τον προσέγγισαν δύο ένοπλοι. Ο ένας άνοιξε πυρ κατά του ράπερ και στη συνέχεια οι δράστες το έσκασαν από σημείο.

Οι Αρχές υποψιάζονται πως στόχος των δραστών ήταν η ληστεία.

Ο Onfroy αποτέλεσε έναν αμφιλεγόμενο καλλιτέχνη. Τα όνομά του είχε εμπλακεί σε σειρά καταγγελιών για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ πολλές φορές είχε τσακωθεί με φαν του. Το 2016 βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών μετά από περιστατικό με την έγκυο σύντροφό του.

Η καριέρα του είχε ανοδική πορεία. Το πρώτο του άλμπουμ είχε σκαρφαλώσει στη θέση 2 του Billboard 200, ενώ το δεύτερο κατέκτησε την κορυφή του ίδιου τσαρτ.

Ο, επίσης, ράπερ Kanye West εξέφρασε την θλίψη του για τον πρόωρο θάνατο του Onfroy.

rest in peace ??? I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw