Ινδονησία: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το ναυάγιο φέριμποτ - Σοκαριστικές εικόνες (pics+vid)

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ένα φεριμπότ στο οποίο επέβαιναν ναυάγησε στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, τόνισαν τοπικοί αξιωματούχοι, ενώ οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης είχαν επικεντρωθεί στη διάσωση περισσότερων από 130 άλλων επιβατών.

Το δυστύχημα έρχεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση του τέλους των ερευνών για τους 164 ανθρώπους που αγνοούνται μετά το ναυάγιο πορθμείου την περασμένη εβδομάδα, στη νήσο Σουμάτρα, στη λίμνη Τομπά, τουριστικό προορισμό και από τις βαθύτερες λίμνες στον κόσμο.

Indonesia decides to call off search operation for the victims of a wooden ferry that sank in Lake Toba with scores of people aboard last monthhttps://t.co/gFu31aHwzP pic.twitter.com/BxxGffhplk