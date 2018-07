Ταϊλάνδη: «Αδειάζει η κλεψύδρα» για τα εγκλωβισμένα παιδιά - Κινδυνεύουν από υποξία (pics+vid)

Η είδηση του εντοπισμού της ποδοσφαιρικής ομάδας στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ από βρετανούς δύτες τη Δευτέρα (02/07) προκάλεσε ενθουσιασμό και ανακούφιση στην κοινωνία της Ταϊλάνδης έπειτα από την πολυήμερη εξονυχιστική έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στην περιοχή και η οποία είχε συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και είχε προσελκύσει εθελοντές από την Αυστραλία μέχρι την Φινλανδία.

Ωστόσο, τα επίπεδα οξυγόνου στο σημείο όπου βρίσκονται οι εγκλωβισμένοι έχουν μειωθεί στο 15%, σύμφωνα με το CNNi ενώ η είδηση του θανάτου του 38χρονου Σαμάν Κουνάν ο οποίος συμμετείχε στην επιχείριση διάσωσης, αποθαρρύνει και τους πιο αισιόδοξους.

Τα παιδιά και ο προπονητής τους κινδυνεύουν από υποξία, σύμφωνα με τους γιατρούς -μία παθολογική κατάσταση όπου ο οργανισμός στερείται επαρκούς οξυγόνωσης- καθώς παραμένουν εγκλωβισμένοι για 13η ημέρα στο σπήλαιο.

Γενικευμένη υποξία συμβαίνει σε υγιείς ανθρώπους όταν ανεβαίνουν σε μεγάλο υψόμετρο όπου προκαλείται η ασθένεια του υψόμετρου, με πιθανές θανάσιμες επιπλοκές το πνευμονικό οίδημα μεγάλου υψόμετρου, και το εγκεφαλικό οίδημα μεγάλου υψομέτρου. Υποξία συμβαίνει επίσης σε υγιείς ανθρώπους όταν αυτοί εισπνεύσουν μείγματα αερίων με χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου, οι δύτες για παράδειγμα, ιδίως αυτοί που χρησιμοποιούν ρυθμιστή για την ποσότητα του οξυγόνου που λαμβάνουν.

Την ίδια στιγμή, η περιπέτεια των παιδιών φαίνεται να συγκίνησε και το δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, ο οποίος φέρεται να έχει σχέδιο για τον απεγκλωβισμό τους.

Σε μία σειρά από μηνύματά του στο Twitter, ο Aμερικανός μεγιστάνας και ιδρυτής της Tesla Motors αναφέρθηκε σε διάφορους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις του θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ομάδες διάσωσης.

Μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων ανέφερε χαρακτηριστικά την Boring Company, η οποία «είναι πολύ καλή στο να διανοίγει τρύπες», ενώ πρότεινε εναλλακτικά την τοποθέτηση εντός του σπηλαίου νάιλον σωλήνα, ο οποίος θα γεμίσει στη συνέχεια με αέρα δημιουργώντας μία υποβρύχια σήραγγα.

Στο μεταξύ, συγκλονιστικά πλάνα από την κάμερα στο κράνος ενός από τους δύτες απαθανατίζουν τις εξαιρετικά σκληρές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες διάσωσης μέσα στο σπήλαιο και με τις οποίες θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωπα τα μικρά παιδιά εφόσον αποφασισθεί να απεγκλωβιστούν με αυτόν τον τρόπο.

Headcam footage from Thailand shows the tough conditions facing dive teams working to rescue 12 boys and their coach from a cave.



It comes after officials confirmed former Thai navy SEAL Saman Kunan had died while assisting with the opreration https://t.co/Cep6kE20A6 pic.twitter.com/r7jRGHrmBZ