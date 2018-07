Λονδίνο: Τρεις συλλήψεις για την επίθεση με οξύ σε 3χρονο αγοράκι (pics)

Το αγοράκι τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο ένα χέρι του, αφού δέχθηκε την επίθεση στο κατάστημα Bargains στο Ουόρτσεστερ της κεντρικής Αγγλίας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

«Πλέον έχει πάρει εξιτήριο όμως δεν είναι ακόμη γνωστές οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του τραυματισμού του», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, ότι έχει συλλάβει τρεις άνδρες ηλικίας 22, 25 και 26 ετών, με την υποψία ότι συνωμότησαν για να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες. Ένας άλλος 39χρονος άνδρας παραμένει υπό κράτηση.

Στη Βρετανία παρατηρείται τον τελευταίο καιρό ραγδαία αύξηση των επιθέσεων με οξύ και η κυβέρνηση αναλαμβάνει δράση για να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στην πώληση τέτοιων ουσιών, κυρίως σε όσους είναι κάτω των 18 ετών.

Χθες, οι Αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες τριών ανδρών που έχουν ληφθεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

«Αυτή τη στιγμή, το κίνητρο για την επίθεση είναι ασαφές. Οι αξιωματικοί εργάζονται σκληρά για να διαπιστώσουν ακριβώς τι συνέβη και ποια ήταν η ουσία», ανέφεραν οι Αρχές.

